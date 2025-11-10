The Washington Post: Казахстан демонстрирует прагматичный и независимый внешнеполитический курс

Сегодня утром The Washington Post опубликовала большую статью под заголовком «Любопытный путь Казахстана к Соглашениям Авраама».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это глубокий анализ того, как издание видит причины решения Казахстана присоединиться к соглашениям. Общий тон материала достаточно сильный и позитивный: шаг Казахстана представлен как продуманный, прагматичный и тщательно рассчитанный жест, с множеством положительных упоминаний о дипломатическом опыте и стратегическом мышлении президента страны.

В начале, однако, отмечается, что эта позиция вызвала недоумение у многих в Вашингтоне, и ставятся вопросы о мотивах присоединения — утверждается, что этот шаг выглядит скорее как сигнал президенту Трампу. При этом признаётся, что «Казахстан преследует более прагматичную цель», а действия страны описываются как естественные, исходя из её положения в чувствительном геополитическом окружении. Участие Казахстана в соглашениях, равно как и встречи в Белом доме, представляются как демонстрация независимости от Москвы и Пекина. В заключение говорится, что «присоединение к Соглашениям Авраама — это умный и прагматичный шаг, чтобы привлечь позитивное внимание Вашингтона».

В статье приводится краткое интервью с президентом Токаевым накануне встреч в формате C5+1, а также комментарии двух аналитиков из американских исследовательских центров. Они характеризуют решение Казахстана как «малозатратный, но высокоэффективный сигнал в адрес США и Трампа, направленный на диверсификацию геополитических зависимостей от России». Также даётся контекст американской позиции, отмечая, что «Трамп сосредоточен на создании новых цепочек поставок критически важных минералов, чтобы противостоять доминированию Китая».

Для The Washington Post этот материал является серьёзным сигналом: визит в формате C5 в США интерпретируется в американских кругах как перезапуск отношений и подтверждение решимости Казахстана расширять сотрудничество с Соединёнными Штатами.

