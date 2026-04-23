Точно, аккуратно – по-женски

– Они универсалы, могут заменять друг друга, – говорит руководитель. – Женщины не просто работают наравне с мужчинами, а составляют им здоровую конкуренцию. Наши работницы скрупулезно относятся к задачам, не боятся переспросить и уточнить, чтобы выполнить задание в соответствии с чертежом.

Основа Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» – рудник и обогатительная фабрика в Шемонаихинском районе. В задачи ремонтно-механического цеха входит изготовление запасных механизмов и деталей, чтобы сложное горно-шахтное оборудование действовало как часы. Сверловщик, например, должен получить от токарей выточенные детали и нарезать на них отверстия разного типа, обработать пазы, уступы, различные поверхности. Для этого ему необходимы знания типов резцов, свойств материалов, он должен уметь выбрать правильную скорость сверления, прочитать чертежи, провести измерения инструментами…

Наталья Егорова в этом ас. Сейчас она с улыбкой вспоминает, как попала на промпредприятие после десяти лет работы дояркой на ферме. В тот год бывший совхоз окончательно развалился и труженице пришлось срочно искать работу. Так чисто женское дело она сменила на брутальный индустриальный цех.

– Здесь как раз решили поставить на электросварку женщину, – вспоминает Наталья. – Я подумала: почему бы не освоить новую специальность? Надела форму и одиннадцать лет занималась сваркой на станке-полуавтомате. Тяжело, но интерес­но. Помню, когда в первый раз увидела настоящее производство – это было вау! Подумала: «Неужели я стану его частью?»

За 18 лет общего стажа на горном производственном комплексе Наталья Егорова освоила разные обрабатывающие станки. О своей работе отзывается как о непростой, но интересной: ей нравится разобраться в чертеже, справиться с поставленной задачей. И еще нравится коллектив, который отличает доброжелательная атмосфера: если нужна помощь, каждый подскажет.

Так же кардинально в свое время изменила жизнь Динара Куанышева. В кругу ее родных никто никогда не работал в промышленности, сама Динара занималась домашним хозяйством. Но, как известно, все течет, все меняется. В какой-то момент для жительницы поселка Усть-Таловка стало важным иметь понятную техническую работу плюс получать стабильный заработок. Она пришла в ремонт­но-механический цех ученицей, прошла испытательный срок и вот уже десять лет не мыслит себя без родного производства. В подчинении у работницы мощный шлифовальный станок – замена целого цеха старого ручного труда. Динаре передают выполненные токарями и прошедшие закалку заготовки, она в свою очередь доводит их до финишных кондиций. Образно говоря – до зеркального блеска.

– Шлифовщик должен в зависимости от материала правильно подобрать абразивный круг и настроить станок, – пояснила работница. – Нужно понимать технические чертежи, схемы, обозначения. Иногда требуется точность до долей миллиметров и не обойтись без контрольно-измерительных приборов. Сначала было сложно, я старалась схватывать все на лету. А сейчас могу спокойно работать на шести станках!

По словам женщины, она ни разу не пожалела, что пришла в заводской коллектив. Здесь со всеми легко удается найти общий язык.

Стаж фрезеровщицы Натальи Сурмы – больше 35 лет. Попутно она освоила профессии долбежника, зуборезчика, строгальщика и признается, что ей до сих пор интересно, когда из-под резца выходит готовая деталь.

– Меня приняли ученицей сразу после школы, в 17 лет, – рассказала Наталья. – Знакомые не верили, что я надолго останусь в мужском коллективе. Но вышло наоборот. Мне с первого дня все помогали, меня учили. А теперь уже я помогаю молодым. В производственных коллективах легко работать: болтать некогда, все заняты делом.