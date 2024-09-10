Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области

Сельское хозяйство , Президент
100
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство будет поддерживать землевладельцев, которые продуктивно работают и развивают село, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Я специально в Послании сказал на достаточном понятном языке,  что мы будем поддерживать землевладельцев, частников, которые  продуктивно работают на своей земле, но те, кто появляется на своих землях 2-3 раза в год, собирает доход и живет в лучшем случае в Алматы или за рубежом, нам такие землепользователи не нужны», - сказал Токаев на встрече с аграриями Костанайской области. Видео с его комментарием опубликовала Акорда. 

Он отметил, что землевладельцы должны вносить вклад в развитие села.

«Я четко сказал,  что они должны заботиться о земле и о сельчанах, благоустраивать, трудоустраивать, окультуривать нашу сельскую местность. С ними будем разбираться, я сегодня акиму дал такое поручение, карт-бланш имеется, мое поручение есть.

Купили землю - пожалуйста, вносите инвестиции - хорошо, работаете эффективно - нет никаких претензий к вам. А вот так приехать и наплевательски относиться к жизни сельчан, так не пойдет», - добавил он.

Глава государства отметил также важность внедрения новых технологий и глубокой переработки продукции в аграрной отрасли.

Как сообщалось ранее, в ходе поездки в Костанайскую область президент осмотрел посевные площади ТОО «Надеждинка» и побеседовал с тружениками.

 

#село #президент #земля

Популярное

Все
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Стена обрушилась в одной из сельских школ
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
К новым достижениям через реформы в образовании
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Развитие сильного Казахстана – в руках молодежи
За казахским языком – будущее
Разведчик, руководитель, патриот
В США состоятся первые теледебаты Трампа и Харрис
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Недостроенные объекты и жилье принимал акимат Жезказгана
Указ Главы государства
Команда Казахстана по футболу провела второй матч в Лиге наций
Железная ирония бумажных миров
Дружба начинается с музыки
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Президенту показали производство сельхозтехники в Костанайс…
Президент ознакомился с сельскохозяйственным потенциалом Ко…
Токаев приехал на стройплощадку автозавода KIA
Токаев посетил чугунолитейный завод ТОО «KamLitKZ»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]