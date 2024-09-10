Токаев дал карт-бланш акиму Костанайской области

«Я специально в Послании сказал на достаточном понятном языке, что мы будем поддерживать землевладельцев, частников, которые продуктивно работают на своей земле, но те, кто появляется на своих землях 2-3 раза в год, собирает доход и живет в лучшем случае в Алматы или за рубежом, нам такие землепользователи не нужны», - сказал Токаев на встрече с аграриями Костанайской области. Видео с его комментарием опубликовала Акорда.

Он отметил, что землевладельцы должны вносить вклад в развитие села.

«Я четко сказал, что они должны заботиться о земле и о сельчанах, благоустраивать, трудоустраивать, окультуривать нашу сельскую местность. С ними будем разбираться, я сегодня акиму дал такое поручение, карт-бланш имеется, мое поручение есть.

Купили землю - пожалуйста, вносите инвестиции - хорошо, работаете эффективно - нет никаких претензий к вам. А вот так приехать и наплевательски относиться к жизни сельчан, так не пойдет», - добавил он.