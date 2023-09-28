Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы

Президент, Международное сотрудничество, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступили с совместным заявлением для прессы по итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства выразил признательность Олафу Шольцу за приглашение посетить Берлин и оказанный теплый прием.

"Германия – стратегический партнер Казахстана в Европейском Союзе, особенно с точки зрения торгово-экономических и инвестиционных связей. Поэтому мы придаем исключительное значение укреплению двустороннего сотрудничества. Сегодня мы обсудили с господином канцлером широкий круг вопросов, особое внимание уделив дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Германией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что прошедшие переговоры вновь подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее углубление казахско-германских отношений.

"Мы констатировали, что в нынешних условиях Казахстан и Германия должны максимально прагматично подойти к реализации новых инвестиционных проектов для обеспечения устойчивого развития наших государств. Для этого у нас имеются политическая воля и огромный экономический потенциал. Важной частью переговоров стало обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества. Мы отметили положительную динамику двусторонней торговли, договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров", – сообщил глава государства.

По его словам, обстоятельно были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в таких перспективных отраслях, как нефтегазохимия, металлургия, транспорт и логистика.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил договоренности, достигнутые казахстанской стороной с ведущими европейскими компаниями.

"Я приветствую подписание накануне сегодняшней встречи важных коммерческих соглашений с такими ключевыми партнерами, как Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde и др. Эти документы призваны придать серьезный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими государствами", - подчеркнул президент.

Одним из приоритетов в выступлении было названо развитие кооперации в энергетической сфере.

"Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок и придать им долгосрочный характер", – сказал лидер Казахстана.

В выступлении были обозначены новые возможности для расширения взаимодействия двух стран.

"Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле "сырье, промышленность и технологии" позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон. Я предложил канцлеру создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов. В свою очередь мы заинтересованы в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно "зеленого" водорода", – рассказал президент.

Глава государства заявил о готовности к совместной работе по увеличению транзитных мощностей Транскаспийского транспортного маршрута и его сопряжению с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и инициативой Global Gateway.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, широкие перспективы взаимодействия открываются также в агропромышленном секторе, сферах финансов, инноваций, цифровизации.

"Сегодня в рамках финансирования экономических проектов мы сотрудничаем с такими банками, как Deutsche Bank, Euler Hermes, KfW, а также региональными финансовыми структурами. С целью расширения данного перечня приглашаем немецкие финансовые институты к более тесному взаимодействию", – отметил президент.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне этого года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в городе Актау.

Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами, Касым-Жомарт Токаев пригласил канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.

Федеральный канцлер Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что Казахстан является ведущим торгово-экономическим партнером Германии в Центральной Азии. Он указал на важность расширения взаимодействия в сферах энергетики, устойчивого развития, цифровизации и борьбы с изменением климата.

Кроме того, канцлер заявил о том, что Германия и Европейский Союз полностью поддерживают инициированные Касым-Жомартом Токаевым реформы в Казахстане.

 

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