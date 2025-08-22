Главы двух государств приняли участие в торжественной церемонии открытия памятника «Золотой мост дружбы», расположенного на Аллее дружбы Кыргызстана и Казахстана в Бишкеке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Монумент посвящен выдающимся писателям двух народов – Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову. Проект, инициированный Ассоциацией казахов Кыргызстана, получил поддержку президентов двух стран.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале своего выступления подчеркнул исключительную важность этого события для казахского и кыргызского народов.

– Монумент служит ярким символом братских уз наших стран и знаком особого уважения кыргызского народа к казахскому народу. Поэтому хочу прежде всего искренне поблагодарить Президента Садыра Жапарова и весь кыргызский народ за поддержку данной инициативы. Убежден, что монумент дружбы будет играть важную роль в культурной и духовной жизни города, имеющего богатую историю. В прошлом году в столице Казахстана мы торжественно открыли памятник Айкол Манасу. Подобные добрые начинания, несомненно, еще больше укрепляют дружбу и взаимодействие между братскими странами. Действительно, нет более близких народов, чем казахи и кыргызы. Наши народы связаны кровными и духовными узами, общей историей и культурным наследием. Наша многовековая дружба выдержала испытание временем, – сказал Президент Казахстана.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, крайне важно сохранить наше бесценное богатство – гармоничный мир и согласие, завещанные нам великими сынами двух народов.

– Выдающийся поэт Жамбыл так охарактеризовал дружбу казахов и кыргызов: «Жүрегі – бір, жолы – бір, сыйласқан тату тең болды» («Наши сердца бьются в унисон, у нас общий путь дружбы и согласия»). А прославленный Токтогул говорил: «Қанатым – қазақ туысқан» («Братья-казахи – вы крылья мои»). Мухтар Ауэзов и Чингиз Айтматов в своих произведениях отразили всю глубину взаимоотношений наших народов. Так, Мухтар Ауэзов внес большой вклад в изучение «Манаса», благодаря его неустанной деятельности великий эпос удалось спасти от забвения в советские времена. Мы также хорошо знаем, что Мухтар Ауэзов был одним из первых литераторов, признавших огромный творческий потенциал своего коллеги – Чингиза Айтматова. Чингизу Торекуловичу принадежат такие замечательные слова: «Өзге елдерге барғанда өзіммен бірге ала жүретін екі ұлттық құндылығым бар. Ол – Манас пен Мұхтар Әуезов» («Есть две национальные ценности, которые я беру с собой, когда отправляюсь в другие страны. Это «Манас» и Мухтар Ауэзов»). Несомненно, все это убедительно отражает синергию духовных ценностей наших народов. Можно утверждать, что такие произведения этого выдающегося писателя, как «Джамиля», «Белый пароход», «Материнское поле», «Буранный полустанок», являются бесценным достоянием и казахской литературы, – отметил Глава государства.

Как полагает Президент Казахстана, подлинно дружеские, взаимоуважительные отношения этих двух корифеев могут служить образцом для подрастающего поколения.

– Кыргызские режиссеры Болотбек Шамшиев и Толомуш Океев сняли фильмы по произведениям Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале Караш» и «Серый Лютый». А наш режиссер Ардак Амиркулов экранизировал повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» Прочные культурно-духовные связи между нашими странами и народами выступают надежной основой вечной дружбы и добрососедства. Наш общий долг – ценить и укреплять эти отношения. Этот уникальный памятник великим писателям и истинной любви к своей Родине станет ярким символом казахско-кыргызского братства. Наш народ испытывает особые чувства к братьям-кыргызам. В то же время мы всегда можем рассчитывать на такое же бескорыстное отношение со стороны кыргызов,– заявил Касым-Жомарт Токаев.

В торжественном мероприятии приняли участие члены официальных делегаций Казахстана и Кыргызстана, а также представители творческой интеллигенции двух стран.