Фото пресс-службы Президента РК
Президент , Международное сотрудничество , Политика
Токаев наградил Эрдогана орденом "Достык"

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, находящемуся с государственным визитом в Казахстане, был вручен орден "Достық" I степени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе церемонии Касым-Жомарт Токаев назвал президента Турции истинным лидером, ведущим вперед свою страну.

"Благодаря Вашей конструктивной политике повысился авторитет Турции в мире. Все международное сообщество уважает Вашу страну как развитое государство, обладающее большим потенциалом. С давних времен Турция – страна, связанная с нами общими корнями. Вы являетесь ближайшим и надежным стратегическим партнером Казахстана", – отметил глава государства.

По словам президента Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган вносит значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих два народа.

"Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Организация тюркских государств, которая изначально была создана как совет и теперь стала полноценной организацией, – яркое тому подтверждение. Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов и региональных проблем", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что наши братские страны вместе идут в будущее.

"Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслуги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом "Достық" I степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов", – добавил президент.

 

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