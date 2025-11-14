Токаев направил письмо Путину
Президент Касым-Жомарт Токаев по итогам государственного визита в Российскую Федерацию направил письмо благодарности Президенту Владимиру Путину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана.
Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами, – написал Глава государства.