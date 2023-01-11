Токаев назначил послов Казахстана в Испании, Норвегии и ЮАР

Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о кадровых перестановках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Так, указами главы государства:

Мусаев Данат Умирбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;

Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;

Турсунов Адиль Капанулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан;

Жигалов Константин Васильевич освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Испания, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Княжестве Андорра, постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству;

Тумыш Канат Кобыландыулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.