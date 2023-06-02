Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнерства Казахстана с Евросоюзом

На полях саммита «Центральная Азия – Европейский Союз» в городе Чолпон-Ате (Кыргызстан) состоялась встреча главы нашего государства с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев отметил приоритетным характер стратегического партнерства Казахстана с Европейским Союзом. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве нашей страны с ЕС положило начало новому этапу углубленного взаимодействия. Сегодня ЕС является ведущим торговым партнером и крупнейшим инвестором в экономику Казахстана.

В свою очередь Шарль Мишель, высоко оценив растущую динамику сотрудничества между Евросоюзом и Казахстаном, отметил необходимость совместной работы по дальнейшему развитию взаимодействия.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.