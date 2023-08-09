Токаев ознакомился с продукцией предприятий Павлодарской области

Глава государства ознакомился с продукцией предприятий Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

В выставке приняли участие предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли, сельского хозяйства, а также промышленные предприятия в сферах металлургии, машиностроения, строительной индустрии, нефтехимии и фармацевтики.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку продукции предприятий региона и побеседовал с местными предпринимателями.

В беседе с представителями бизнес-сообщества президент отметил, что необходимо сделать большой рывок в развитии малого и среднего предпринимательств и проработать необходимые стимулы и преференции.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Павлодарской области.

Ранее президент ознакомился с ходом ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Экибастуза и побеседовал с жителями города Экибастуза.