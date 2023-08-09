Президент поблагодарил жителей Экибастуза

Президент, Поездки, Общество, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства побеседовал с жителями города Экибастуза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

После осмотра Экибастузской ТЭЦ президент побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах.

Глава государства поблагодарил жителей города за проявленное терпение в трудной ситуации и гражданскую активность в ходе ликвидации последствий аварии.

«Я специально приехал в Экибастуз, чтобы ознакомиться с ситуацией в городе. Прошлая зима была сложной. Я следил за ситуацией, понимаю вас. Несмотря ни на что, мы должны сохранять единство и сплоченность. В те тяжелые дни жители проявили стойкость духа, терпение, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Поэтому, пользуясь случаем, хочу высказать всем признательность. Правительству даны соответствующие поручения, выделены необходимые средства. Уверен, у нас всё будет благополучно», – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев заверил горожан, что Правительством предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней чрезвычайной ситуации.

В свою очередь жители поблагодарили президента за поддержку со стороны государства, а также обратились с вопросами по благоустройству города и строительству социальных объектов.

Председатель совета ветеранов Экибастуза Самат Рамазанов попросил президента поручить акимату благоустроить городской парк «Шахтер». Многодетная мать Аяна Смагулова считает необходимым построить дом творчества для продуктивного досуга и всестороннего развития детей.

Глава государства отметил, что все высказанные просьбы и предложения будут рассмотрены, и по ним будут даны соответствующие поручения.

«Этот момент очень правильный. Беру на заметку. Сейчас буквально в вертолете я дам поручение, изыщем средства. В короткие сроки обязательно построим дом творчества. В целом, нам по стране нужно строить как можно больше объектов, которые будут служить подрастающему поколению. Я всем говорю: нужно заниматься спортом. Детей нужно привлекать в спорт, но для этого нужны соответствующие стадионы и места. Даже в столице у нас не хватает спортивных сооружений. Поэтому акимы должны обязательно заниматься этим вопросом», – подчеркнул президент.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Павлодарской области.

Ранее президент ознакомился с ходом ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Экибастуза.

 

 

#регионы #Токаев #президент #общество #Экибастуз #Павлодарская область #рабочая поездка

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