Токаев ознакомился с работой Центра по изучению материалов политрепрессий ХХ века

Центр был открыт в 2021 году в целях обеспечения архивного сопровождения работы Государственной комиссии.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, посетил Центр по изучению материалов политических репрессий ХХ века, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе посещения Касым-Жомарт Токаев ознакомился с условиями хранения документов, работой кабинетов реставрации и микрофильмирования архивных документов.

Главе государства также была представлена экспозиция о работе с материалами по истории политических репрессий прошлого века.

Указом президента в ноябре 2020 года была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий ХХ века. В целях обеспечения архивного сопровождения работы Государственной комиссии в 2021 году был открыт Центр изучения материалов политических репрессий ХХ века.

В центр будут переданы архивные материалы по истории политических репрессий 30-50-х годов ХХ века из специальных архивов МВД, КНБ, Генеральной прокуратуры РК. Планируется, что в ближайшее время центр примет около 715 тысяч дел. Также здесь осуществляются работы по рассекречиванию, реставрации документов, а также созданы условия для их исследования и ввода в научный оборот.

В настоящее время группа ученых-историков и сотрудников центра готовит к публикации многотомник «Алашорда ісі. 1920-1940 жж. Құжаттар мен материалдар». Это издание расширит научный горизонт политической истории Казахстана ХХ века. Всего в фондах центра хранится 1 млн 132 тыс. дел.

В завершение глава государства отметил важность работы центра для сохранения нашей истории и пожелал успехов его коллективу.