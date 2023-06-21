Токаев озвучил комплексные шаги для развития волонтерства в Казахстане

Президент, Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в Международном форуме волонтеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении глава государства отметил важность надежного партнерства государства и общества. По его мнению, в этом отношении роль волонтеров исключительна.

«2020 год был Годом волонтеров в нашей стране, было проделано немало работы. На сегодняшний день численность волонтерских организаций в стране увеличилась в 3 раза, то есть действует 680 организаций. Количество волонтеров достигло 200 тысяч человек. Во всех регионах страны открыты фронт-офисы, в которых прошли подготовку тысячи волонтеров. Запущена платформа Qazvolunteer.kz. Сегодня любой желающий в стране может стать участником волонтерского движения и внести свой посильный вклад в полезное дело. Действительно, это отличная возможность. Наши волонтеры специально побывали в Иордании, Кении, Таиланде, Турции, где получили полезный в своем деле опыт. Поэтому хотел бы поблагодарить представителей ООН, поддерживающих волонтеров Казахстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что быть волонтером – это значит быть, прежде всего, патриотом своей страны. Это образ жизни тех, кто ставит нравственные ценности превыше всего.

«Благодаря своим добрым делам волонтеры вносят значимый вклад в развитие общества. Милосердие – качество, присущее казахскому народу. Наш народ всегда протягивал руку помощи, попавшим в беду. В трудную минуту сплачиваясь, люди находили выход из тяжелой ситуации. Многие представители этносов, депортированных в Казахстан, обрели здесь свой второй дом. Поэтому цель сегодняшнего форума, несомненно, созвучна образу жизни казахского народа», – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане и назвал всех волонтеров ответственными гражданами.

«Мне глубоко импонирует, что добровольцы и благотворители всегда действуют в соответствии со своим основополагающим принципом: «Думай глобально, действуй локально». Действительно, мечтая о лучшем будущем завтра, мы должны предпринимать действенные шаги уже сегодня. Этот подход особенно актуален для формирования экологической культуры и традиций осознанного потребления. Самое важное – это изменить сознание и ментальные установки людей, только тогда результаты реформ будут устойчивыми и приобретут необратимый характер. Уверен, феномен социальной привлекательности волонтерства во многом заключается в силе личного примера и неизменном следовании принципу «равный – равному». Именно активное распространение идей и практик добровольческой деятельности способствует формированию новой парадигмы развития общества, основанного на ответственном гражданстве и деятельном патриотизме. Поэтому в нашей стране делается все возможное, чтобы открыть перед волонтерским движением новые еще более широкие горизонты развития», – сказал президент.

По его словам, в рамках Дорожной карты развития волонтерства в Казахстане на 2021-2023 годы реализован ряд успешных проектов. Глава государства предложил следующие комплексные шаги для укрепления в нашем обществе традиций добровольчества и благотворительности.

«Следует запустить новую Дорожную карту, способную задать четкий стратегический вектор в этой сфере. Данный документ должен придать мощный импульс волонтерскому движению и определить ключевые векторы его развития на ближайшие годы. Во-вторых, нужно поэтапно внедрить систему учета добровольческой и благотворительной деятельности. Данная инициатива позволит на законодательном уровне принять действенные меры для стимулирования волонтерского движения. В-третьих, деятельность волонтеров необходимо стимулировать путем предоставления долгосрочных грантов. При этом важно выстроить устойчивое партнерство государственных и частных грантодателей, а также продуктивное взаимодействие между отечественными и международными донорами. В-четвертых, следует последовательно развивать инфраструктуру институциональной поддержки волонтерских и благотворительных структур. Для этого надо значительно усилить организационный, технический и кадровый потенциал фронт-офисов волонтеров на национальном и региональном уровнях. В-пятых, особое внимание нужно уделить дальнейшему укреплению и продвижению международного сотрудничества в области волонтерской деятельности», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение президент Казахстана отметил, что данный форум служит прекрасным примером востребованности и актуальности усилий в этом направлении. Он выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие придаст дополнительный импульс развитию волонтерства в нашей стране.

В ходе форума было озвучено обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который зачитала постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори. Также выступили исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанова, генеральный директор Министерства толерантности и мирного сосуществования ОАЭ Афра Мохаммед Аль Сабри, известный деятель культуры Турции Халук Левент и другие. 

#Токаев #президент #общество #волонтерство #форум волонтеров

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