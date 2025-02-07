Токаев пообещал поддержку добросовестным предпринимателям

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил предпринимателей их за помощь в ликвидации последствий паводков и решении социальных задач, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Подводя итоги встречи, глава государства еще раз поблагодарил всех предпринимателей, оказавших финансовую помощь в ходе преодоления последствий прошлогодних паводков. Кроме того, он выразил признательность бизнесу за взносы в фонд «Қазақстан халқына», которые идут на решение насущных социальных задач, прежде всего, в здравоохранении и образовании.

«Сегодня состоялся открытый и плодотворный диалог. В завершение хочу повторить: государство всегда будет поддерживать добросовестных предпринимателей, которые вкладывают средства в производство, создают постоянные рабочие места. Я всех вас лично знаю. Вижу, что за последние три года взаимодействие и взаимопонимание между государством и бизнесом заметно укрепилось. Ценю вашу патриотическую позицию, желание принести пользу государству. Мы все вступили на путь реформ. То, что делается в стране в политической, социально-экономической сферах, не имеет прецедентов в нашем регионе. Эти реформы были бы невозможны без поддержки народа. Хочу особо отметить, что бизнес-сообщество в основном поддержало нашу стратегию, направленную на укрепление экономического потенциала Казахстана. Стою на принципиальной позиции – государство в лице правительства и правоохранительных органов ни в коем случае не должно препятствовать законной деятельности предпринимателей», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи с докладами выступили заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, президент ТОО «Группа компаний Resmi», АО «RG Brands» Кайрат Мажибаев, председатель совета директоров ТОО «Казахмыс Холдинг» Эдуард Огай, главный исполнительный директор InDrive Арсен Томский, генеральный директор ТОО AUDACIA Express Бакытбек Кадиров, председатель правления АО «Народный Банк Казахстана» Умут Шаяхметова, председатель совета директоров холдинга BI-Group Айдын Рахимбаев, совладелец компании «Karazhal Operating», председатель президиума Национальной конфедерации работодателей Paryz Жумабек Жаныкулов, директор ТОО «Евразия инвест» Иван Георгиади, генеральный директор ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» Сергей Барон, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов.

Своими мнениями также поделились председатель правления Freedom Holding Corp Тимур Турлов, президент ЦАРКА Олжас Сатиев, директор ТОО «ЭлтексАлатау» Нурлан Жанибеков, член наблюдательного совета ТОО «Aq Niet Group» Нуржан Ниязалиев, председатель Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана Айбек Барысов.

Как сообщалось ранее, президент отметил на встрече, что модернизацию экономики невозможно осуществить только за счет бюджетных вливаний. В этом процессе нужно полноценное участие банков. Президент также высказался о предлагаемой ставке НДС, посчитав ее завышенной и поручив дополнительно проработать этот вопрос. По его словам, ставка должна быть дифференцированной.

Касым-Жомарт Токаев также высказал свое видение по Национальному фонду и поручил правительству для развития экономики искать новые точки роста.