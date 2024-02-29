Токаев поручил Головкину искоренить негативные явления в казахстанском спорте

Президент, Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметил президент, следует обеспечить справедливость в отборе в ряды национальной сборной

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи президент обратил внимание на ряд приоритетов в предстоящей работе Национального олимпийского комитета. Прежде всего, он подчеркнул важность укрепления доверительных и эффективных отношений в рамках Международного олимпийского комитета.

Касым-Жомарт Токаев отметил большую ответственность, связанную с подготовкой спортсменов национальных сборных к предстоящим XXXII летним Олимпийским играм. Важной задачей Касым-Жомарт Токаев назвал создание эффективной системы, которая позволит увеличить количество лицензий и успешно выступить в Париже.

Глава государства считает необходимым обеспечить спортсменам максимально благоприятные условия для самореализации и искоренить негативные явления, которые подрывают основу отечественного спорта. По его словам, следует обеспечить справедливость в отборе в ряды национальной сборной.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что профессионализм и большой опыт Геннадия Головкина будут способствовать эффективному решению актуальных проблем развития олимпийских видов спорта в стране.

Напомним, два дня назад известного казахстанского боксера Геннадия Головкина большинством голосов избрали на должность президента Национального олимпийского комитета РК сроком на 4 года.

 

#Токаев #Головкин #НОК

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