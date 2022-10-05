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Президент , Образование
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре

Глава государства посетил гимназию имени Абая для одаренных детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область президент посетил гимназию имени Абая для одаренных детей, построенную 85 лет назад.

Директор школы Салтанат Шабажанова проинформировала Касым-Жомарта Токаева о многолетней истории учебного заведения и показала обновленные кабинеты гимназии.

В школьной библиотеке главе государства ученики представили проект «Читающая школа» по творчеству Рамазана Токтарова и преподнесли в подарок книгу писателя «Ертіс мұхитқа құяды» («Иртыш впадает в океан»).

Затем президент тепло побеседовал с педагогами Павлодарской области, подготовившими победителей и призеров республиканских и международных предметных олимпиад.

Касым-Жомарт Токаев поздравил их со Всемирным днем учителя и прошедшим профессиональным праздником казахстанских педагогов, а коллектив гимназии – с юбилеем.

«Быть учителем – самый почетный труд. В то же время это очень большая ответственность. Можно сказать, что педагогическая деятельность – это самое благородное дело. В становлении каждого ученика как личности учитель играет особенно важную роль», – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Павлодарская область по праву считается одним из центров национального возрождения. По его словам, многие из казахстанских известных ученых родом из этого региона, а нынешние педагоги продолжают путь своих наставников.

«Учителя вносят огромный вклад в становление таких качеств нашей молодежи, как патриотизм, справедливость, честность и трудолюбие. Нам нужно укрепить культ труда среди молодежи. В Справедливом Казахстане трудящийся человек будет на первом месте, потому что патриотизм – это, прежде всего, труд во благо родной страны. Для этого, конечно, нужно быть трудолюбивым и предприимчивым. Молодые люди должны расти с глубоким пониманием того, что они сами несут ответственность за свое будущее. Все эти идеи нужно обязательно донести до детей. Понятие «Совершенный человек», о котором писал великий Абай, означает совершенную личность, наделенную глубоким кругозором, чутким сердцем и трудолюбием. Как говорится, «у знающего учителя и ученики умные», – отметил президент.

Глава государства, напомнив высказывание Черчилля «Учителя обладают властью, о которой правители могут только мечтать», подчеркнул, что именно в школах создается фундамент реальной конкурентоспособности как отдельного человека, так и целых государств.

Он указал, что для этого необходимо перезагрузить всю систему общественных и индивидуальных ценностей. Президент считает, что мы должны активно культивировать в обществе прогрессивные установки, не теряя свои уникальные традиции. Речь идет о трудолюбии, культе знаний, взаимоуважении, солидарности, доверии, предприимчивости, бережливости, критическом мышлении.

Глава государства выразил уверенность в том, что педагоги сыграют решающую роль в формировании нового качества нации и построении Справедливого Казахстана.

От имени педагогической общественности Павлодарской области выступили учитель русского языка и литература средней школы-лицея №8 Ирина Шевченко и учитель музыки средней школы имени Музафара Алимбаева Бахатхан Оразбек.

 

 

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