Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства в своем видеообращении, которое было показано в ходе состоявшейся церемонии в Абу-Даби, поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна с присуждением им Премии имени шейха Заида «За человеческое братство», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией на пути к мирному соглашению, знаменует собой поворотный этап в истории. Данный шаг демонстрирует, что даже многолетние конфликты могут быть разрешены посредством диалога, ответственности и сдержанности. В эпоху нарастающей конфронтации и углубляющихся разделительных линий этот опыт показывает, что примирение – это не проявление слабости, а свидетельство силы, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В обращении подчеркивается, что Казахстан высоко ценит доверие, оказанное ему, включая решение о проведении одного из ключевых этапов мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией в Алматы.

– Данный факт отражает нашу общую убежденность в том, что альтернативы конструктивному диалогу как инструменту устойчивого развития не существует. Казахстан последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира, доверия и сотрудничества на Евразийском пространстве и за его пределами, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую роль Премии в деле укрепления идей мира и выразил признательность Президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну за его неизменную приверженность продвижению данных ценностей.

– В этой награде нашло воплощение непреходящее наследие шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна, основанное на идеалах толерантности, взаимного уважения и мирного сосуществования. Эти принципы находят реальное отражение в конкретных политических результатах. Установление мира и сотрудничества между Азербайджаном и Арменией наполнило это наследие новым содержанием и продемонстрировало его актуальность далеко за пределами региона, а также укрепило веру в дипломатию как действенный инструмент международных отношений, – подчеркнул Глава государства.

По мнению Президента Казахстана, твердая приверженность лидеров Азербайджана и Армении достижению мира подарила надежду миллионам людей и стала четким сигналом мировому сообществу, что добрососедские отношения и стабильность являются безусловными приоритетами глобальной повестки.

Премия имени шейха Заида «За человеческое братство» – это независимая международная награда, учрежденная в 2019 году с целью поощрения за значительный вклад в укрепление мира, взаимопонимания, солидарности и сосуществования между народами и культурами.

В разные годы ее лауреатами становились Папа Римский Франциск, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, основательница ассоциации IMAD и активистка по борьбе с экстремизмом Латифа Ибн Зиатен, Король Иордании Абдалла II, Королева Рания и другие.