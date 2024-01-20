Токаев поздравил первого в истории РК чемпиона юношеской зимней Олимпиады

«Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в играх в Канвоне», - написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь президента РК Берик Уали.