Токаев поздравил первого в истории РК чемпиона юношеской зимней Олимпиады
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Глава государства поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних олимпийских играх среди юношей, передает Kazpravda.kz
«Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Илью Мизерных с завоеванием первой в истории золотой медали для Казахстана на зимних олимпийских играх среди юношей в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Глава государства пожелал чемпиону новых побед и достижений, а также успехов другим отечественным спортсменам, участвующим в играх в Канвоне», - написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
Как сообщалось, представитель команды Казахстана сегодня стал победителем зимних юношеских Олимпийских игр Канвон-2024 по прыжкам на лыжах с трамплина.