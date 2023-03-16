Токаев пожелал Эрдогану успехов на президентских выборах в мае

Как отметил глава государства, за короткий период Турция стала поистине сильным, влиятельным и авторитетным на международной арене государством. Огромная заслуга в этом принадлежит лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Фото пресс-службы президента РК

В ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах, которые пройдут 14 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Считаю, что широкая поддержка и оказание мировым сообществом помощи пострадавшему турецкому народу являются результатом высокого авторитета Президента Эрдогана, его самоотверженной работы на благо своей страны", - сказал Токаев.

Он напомнил, что в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие.

"Это большая историческая веха. За короткий период Турция стала поистине сильным, влиятельным и авторитетным на международной арене государством. Огромная заслуга в этом принадлежит лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это признано всем мировым сообществом. Хочу пожелать господину Реджепу Тайипу Эрдогану успехов на предстоящих президентских и парламентских выборах. Уверен, что турецкий народ поддержит Вас", - добавил президент Казахстана.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая.

Ранее телеканал Habertürk сообщил, что на фоне серии разрушительных землетрясений всеобщие выборы в Турции могут быть отложены на срок от шести месяцев до года. По данным издания, с соответствующей инициативой выступит высшая избирательная комиссия (YSK) по просьбе правящей партии. Однако официальный представитель президента Ибрагим Калын заявил о тенденции к проведению всеобщих выборов в мае, если в ближайшие дни не будет обратного политического консенсуса.

"Время близится. Знайте, что народ сделает все необходимое 14 мая", - сказал Эрдоган в ходе выступления на заседании партии.