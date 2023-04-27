Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев предложил учредить новую государственную награду и премии АНК. Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, глава государства призвал всемерно поощрять граждан, которые конкретными делами способствуют укреплению гармонии и согласия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Первая – за лучшие работы в области литературы и журналистики. Вторая – за лучшие произведения в сфере культуры и искусства. Важно, чтобы данные премии могли получить как отдельные авторы, так и творческие коллективы. При этом размер денежного вознаграждения должен быть, как минимум не меньше государственной премии.

Более того, следует утвердить новую государственную награду – Орден Ассамблеи народа Казахстана «За плодотворный труд во имя укрепления единства нации». Первым лауреатам данные награды можно вручить ко Дню Республики уже в октябре этого года», – сказал президент.

Также он предложил подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики Казахстана.

«Уверен, признание на государственном уровне вклада наших граждан в сохранение мира и согласия в стране придаст мощный созидательный импульс укреплению общенационального единства. В целом, считаю, что нам нужно подумать о дальнейшем совершенствовании геральдической символики страны. Она должна быть близка и понятна гражданам, соответствовать лучшим мировым практикам и отражать уникальную идентичность нашего народа», – подчеркнул Токаев.