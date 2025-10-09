Глава государства на саммите «Центральная Азия – Россия» сообщил, что перед Правительством Казахстана стоит задача по продолжению активной работы с целью развития современной, безопасной, устойчивой транспортно-логистической инфраструктуры региона и, в целом евразийского пространства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

До 2030 года планируется отремонтировать 11 тысяч и проложить свыше 5 тысяч километров новых железных дорог.

По словам Главы государства в Казахстане принимаются конкретные меры для повышения пропускной способности автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай». К 2030 году участок от Кызылорды до границы с Россией будет переведен на четырехполосное движение.

Совместно с российскими и туркменскими партнерами Казахстан развивает восточную ветку международного транспортного коридора «Север – Юг», где уже сегодня зафиксирован значительный рост объемов перевозок.

Также планируется удвоение пропускной способности данной транспортной артерии к 2027 году. По итогам прошлого года грузопоток там составил почти 2,5 млн тонн.

«Полному раскрытию потенциала маршрута и привлечению необходимых средств способствовал бы запуск Совместной программы по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора «Север – Юг». К этой инициативе мы сможем подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября», - подчеркнул Президент.

Перспективными видятся и проекты развития транспортных коридоров через Афганистан на рынки Южной Азии. Для координации усилий и оперативного решения данных вопросов предлагается создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».