Президент представил свое видение по развитию восточной ветки коридора «Север – Юг»

Президент
97
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Глава государства на саммите «Центральная Азия – Россия» сообщил, что перед Правительством Казахстана стоит задача по продолжению активной работы с целью развития современной, безопасной, устойчивой транспортно-логистической инфраструктуры региона и, в целом евразийского пространства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

До 2030 года планируется отремонтировать 11 тысяч и проложить свыше 5 тысяч километров новых железных дорог. 

По словам Главы государства в Казахстане принимаются конкретные меры для повышения пропускной способности автомобильного коридора «Западная Европа – Западный Китай». К 2030 году участок от Кызылорды до границы с Россией будет переведен на четырехполосное движение.

Совместно с российскими и туркменскими партнерами Казахстан развивает восточную ветку международного транспортного коридора «Север – Юг», где уже сегодня зафиксирован значительный рост объемов перевозок.

Также планируется удвоение пропускной способности данной транспортной артерии к 2027 году. По итогам прошлого года грузопоток там составил почти 2,5 млн тонн.

«Полному раскрытию потенциала маршрута и привлечению необходимых средств способствовал бы запуск Совместной программы по инвестиционному и инфраструктурному сопровождению восточной ветки коридора «Север – Юг». К этой инициативе мы сможем подключить международные финансовые институты, банки развития и инвестиционные фонды. В конкретном плане казахские и российские ведомства могли бы обсудить данный проект в преддверии моего визита в Россию 12 ноября», - подчеркнул Президент.

Перспективными видятся и проекты развития транспортных коридоров через Афганистан на рынки Южной Азии. Для координации усилий и оперативного решения данных вопросов предлагается создать Совет по развитию евразийского маршрута в рамках коридора «Север – Юг».

«Совет могли бы возглавить главы транспортных ведомств наших стран с подключением специалистов, экспертов и предпринимателей», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #президент #Таджикистан #логистика

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
На сцене – «Любовь и голуби»
Ставка на искусственный интеллект
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Опасные нюансы
Одно решение – десятки спасенных жизней
Новым локомотивам добавят мощности
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Виноградные слезы
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Токаев: Развитие культурно-гуманитарных связей стран ЦА и Р…
Токаев предложил Путину создание совместных кластеров глубо…
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Президент высказался о Клубе исследователей тюркского мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]