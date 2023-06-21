Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в Международном форуме волонтеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Мероприятие призвано стать крупнейшей площадкой для обмена опытом волонтеров из более 30 зарубежных стран и всех регионов Казахстана.
На полях форума планируется обсудить перспективы развития волонтерства и взаимодействия международных добровольческих организаций.