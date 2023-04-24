Токаев принял вновь назначенных заместителей председателя АНК

Глава государства принял заместителей председателя АНК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности.

Кроме того, президент заслушал отчет заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии ассамблеи.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.

Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.

В завершении встречи президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.

Напомним, 24 апреля 2023 года распоряжениями главы государства Акбаржон Исмаилов и Аурика Дяк назначены заместителями председателя АНК.