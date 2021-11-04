Токаев провел республиканское совещание по развитию моногородов - самое главное

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в город Экибастуз Павлодарской области начался с республиканского совещания по развитию моногородов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Открывая мероприятие, Президент отметил, что в Казахстане существует 89 городов, 27 из которых – моногорода, в которых проживает 1,4 миллиона человек.
«Моногорода производят около 40 % промышленной продукции. Там сосредоточены крупные предприятия нефтегазовой, металлургической, химической и энергетической отраслей. Однако в этих городах остается много нерешенных проблем социально-экономического и экологического характера. Исключительную важность имеет диверсификация экономики моногородов. Развитие других отраслей и создание новых рабочих мест – весьма актуальная задача», – считает Глава государства.
Заслушав доклады участников совещания, Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на актуальных проблемах развития моногородов. В частности, он указал на необходимость срочного пересмотра государственной политики в отношении этих населенных пунктов.
Глава государства отметил, что моногорода в Казахстане имеют различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. По его оценке, некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. В качестве примера в выступлении были приведены Кентау и Экибастуз, моногорода Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. При этом Президент подчеркнул, что таких положительных примеров немного.
«В целом дисбалансы в развитии моногородов очевидны. Считаю правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. В этом вопросе следует быть предельно прагматичными. Заниматься самообманом и вводить в заблуждение жителей мы не имеем права. От правильного анализа будут зависеть и инструменты поддержки того или иного города», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства поручил Правительству совместно с акиматами провести по всем моногородам соответствующий анализ, который должен учитывать разрабатываемый План территориального развития и Планы развития регионов. Он поставил задачу завершить данную работу до 1 марта 2022 года.
Наряду с этим Президент отметил важность обеспечения стратегической транспортной связанности крупных отдаленных моногородов с другими регионами страны.
«Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан – Алматы, которая значительно повысит потенциал города Балхаша. Растущий грузопоток между севером и югом страны, международный транзит, а также приток туристов на уникальное озеро способны обеспечить его долгосрочный экономический рост. В 2024 году должно быть завершено строительство автодороги Жезказган – Кызылорда. Это позволит усилить торгово-транспортную связанность городов Жезгазган и Сатпаев, а также увеличить грузовой транзит», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В выступлении также была отмечена важная роль «якорных» проектов в диверсификации экономики моногородов и развитии малого и среднего бизнеса.
«Как отмечено Правительством, реализуется 79 таких проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 20 тысяч рабочих мест. Однако в трех моногородах реализация «якорных» проектов остановлена, в городе Аксай эти проекты недозагружены. Неблагополучная обстановка в этом плане сложилась в городах Текели, Хромтау, Рудном, Аксае. Почти 75 % стабильно работающих «якорных» проектов были запущены до 2017 года. На сегодня в моногородах заявлено всего 30 проектов, которые пока находятся на стадии планирования, многие из которых тянутся с начала десятилетия. Отсутствуют проекты в Акмолинской, Актюбинской и Алматинской областях. Всего один проект запланирован в Западно-Казахстанской области. 14 из 19 вновь запланированных проектов, или почти 75 %, приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области», – заявил Глава государства.
Другой приоритетной задачей Президент считает геологическое изучение недр вблизи моногородов.
«В первую очередь следует обратить внимание на 7 перспективных участков в пределах моногородов Риддера, Хромтау, Жезказгана, Темиртау и Балхаша. Крупные неосвоенные месторождения меди имеются вблизи Жезказгана и Сатпаева. Недропользователи готовы начать активную геологоразведку и разработку месторождений при благоприятном и стабильном налоговом режиме. Это даст новую жизнь многим моногородам», – поручил Глава государства.
Отдельный блок в выступлении был посвящен стратегии развития Экибастуза, который является топливно-энергетическим центром всей страны.
«Крайне важно завершить модернизацию энергоблоков ГРЭС-1 в 2023 году. Требуется наконец закончить строительство третьего блока ГРЭС-2. Затянули работу – впереди маячит дефицит электроэнергии. Поручаю завершить строительство до конца 2024 года», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе совещания, наряду с тематикой развития моногородов, Президент привлек внимание акимов регионов и членов Правительства к ряду актуальных вопросов, требующих оперативного реагирования. В качестве первой проблемы он указал на рост уровня инфляции.
«В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли на 10,4 %. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9 %. Несмотря на сбор урожая цены на овощную продукцию растут. Продолжается рост и по другим продтоварам. По моему поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем. Результатов не видят ни Президент, ни граждане. Администрация Президента должна разобраться и доложить в недельный срок», – потребовал Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев остановился и на текущей эпидемиологической ситуации.
«Ежесуточный план вакцинации исполняется только на треть. С учетом постоянно выявляемых в мире новых штаммов это недопустимо. Большая часть стран приступила к ревакцинации населения. С учетом того, что мы начали активную кампанию в марте, сроки ревакцинации подошли и у нас. Правительству и акимам нужно приступить к кампании ревакцинации населения», – поручил Президент.
Актуальной проблемой стал дефицит дизельного топлива в стране. Касым-Жомарт Токаев указал на то, что Правительство и фонд «Самрук-Казына» не смогли предотвратить дефицит нефтепродуктов. Кроме того, Глава государства затронул вопрос качественной модернизации НПЗ, выразив возмущение тем, что после выделения 2 трлн тенге на модернизацию заводов внеплановые остановки НПЗ на ремонт продолжаются.
Президент также выразил озабоченность в связи с обмелением и ухудшением экологического состояния трансграничных рек, в особенности Сырдарьи, Урала и Или. Для решения проблемы Глава государства призвал кардинально изменить подходы к водопотреблению, в том числе с помощью новых технологий и цифровизации. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем поручении приступить к реконструкции 120 каналов и построить 9 новых водохранилищ.
В своем выступлении Президент вновь остановился на вопросе эффективности субсидирования сельского хозяйства, на которое за последние 5 лет было выделено более 2 триллионов тенге.
«Что мы имеем в результате? Бюджетные средства растворяются, единого контроля за их использованием нет. Нет и серьезного экономического эффекта. На рынках доминирует импортная сельхозпродукция соседних стран. Я поручал антикоррупционному ведомству вместе с прокуратурой и другими органами провести комплексный анализ этой сферы. Привлечь к этому общественность и самих аграриев», – сказал Глава государства.
Подробно о результатах расследования коррупционных фактов и хищений в сфере субсидий доложил руководитель Антикоррупционного ведомства Марат Ахметжанов.
«Факты, конечно, удручающие. Многомиллиардные суммы ущерба государству. Обращаю особое внимание на качество расследования. Надо отметить, что эта практика, которую вы сейчас изложили, имела место на протяжении целого ряда лет. Это не вчерашний вопрос. Поэтому поручаю на высоком уровне провести дальнейшее расследование. Всех ответственных лиц нам нужно наказать. В конце концов, места для всех в колониях хватит», – предупредил Президент.
Касым-Жомарт Токаев также затронул вопрос сохранения единства и согласия в обществе, высказавшись по поводу недавних событий в поселке Пиджим Алматинской области.
«Произошла банальная групповая драка в школе. Это недопустимо. Получение травм учащимися в стенах школы – это серьезное ЧП! Возмущение наших граждан вполне обоснованно. Далее произошла хулиганская выходка молодежи. Но такую реакцию можно и нужно было предвидеть и упредить. Однако этого не было сделано. А в информационном пространстве данный инцидент приобрел ярко выраженный межэтнический окрас. Здесь никакого межэтнического конфликта не было! Но определенные группы провокаторов и недоброжелателей нашей страны разукрасили этот инцидент именно таким образом. Со стороны правоохранительных органов, как и со стороны Администрации Президента, каких-либо мер в отношении таких провокаторов не предпринимается, что удивительно. Мы же должны реагировать. Эти провокаторы наносят самый серьезный ущерб национальной безопасности нашего государства. Поэтому из этого инцидента мы должны сделать правильные выводы», – подчеркнул Глава государства.
Президент указал на необходимость укреплять в обществе традиции дружбы и добрососедства представителей разных этносов и конфессий, выработки алгоритмов реагирования на подобные инциденты. По его словам, любые проявления и действия, направленные на подрыв единства нашего народа, на нанесение ущерба национальной безопасности, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, будут жестко пресекаться правоохранительными органами.
Резюмируя свое выступление, Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что госаппарат, являющийся основой управления государством, должен нести ответственность и выполнять самую тяжелую работу.
С докладами на мероприятии также выступили заместитель Премьер-министра Роман Скляр, председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, а также – посредством видеоконференцсвязи – председатель совета директоров компании «ERG» Александр Машкевич, председатель правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Эдуард Огай, аким Карагандинской области Женис Касымбек и аким города Риддер Дмитрий Горьковой.
По завершении совещания аким Павлодарской области отдельно доложил Главе государства о социально-экономическом развитии региона, а также представил ключевые проекты развития Экибастуза.
