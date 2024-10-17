Токаев: Центральная Азия становится все более заметной на карте мира

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Модератор пленарного заседания, председатель Berlin Global Dialogue Ларс-Хендрик Рёллер спросил главу государства о том, какую роль Казахстан играет в регионе, а также существуют ли проблемы с точки зрения более эффективного использования позиций средних держав через региональное сотрудничество.

«Прежде всего, я хотел бы подчеркнуть, что мы абсолютно привержены региональной политике, тесному сотрудничеству со всеми нашими ближайшими соседями в Центральной Азии. Чем шире мы будем сотрудничать, тем лучше для интересов Казахстана и других стран Центральной Азии. Нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была, скажем, 10 лет назад. Сейчас у нас развивается активное сотрудничество, налажены многогранные связи по широкому спектру вопросов. Главы государств Центральной Азии регулярно проводят встречи, где «сверяют часы». Эти встречи весьма продуктивны. Так что мой ответ вполне ясен. Наши политические принципы направлены на укрепление стратегического баланса. Я думаю, что Центральная Азия становится все более заметной на карте мира. Я надеюсь, что мои коллеги в Центральной Азии согласятся с этим», - сказал Токаев.

Президент отметил, что наша страна будет делать все возможное для укрепления потенциала этого очень важного региона.