Токаев утвердил поправки в договор с Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Протокол предусматривает изменение статьи 4, предусматривающей определение компетентных учреждений, осуществляющих сношения при оказании правовой помощи самими договаривающимися сторонами, и уведомления друг друга по дипломатическим каналам.

В частности, исключается компетенция органов внутренних дел при оказании правовой помощи по уголовным делам, поскольку эта функция впредь относится к Генеральной прокуратуре.

Документ подписан для уточнения функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана.

Текст закона публикуется в печати.