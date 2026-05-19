В Астане стартовал республиканский форум «Мәдениет және инновация»

Мероприятие приурочено ко Дню работников культуры и искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: t.me/madenietaqparat

В преддверии Дня работников культуры и искусства в Астане начал работу республиканский форум «Мәдениет және инновация», объединивший представителей учреждений культуры из всех регионов страны, международных экспертов, представителей бизнеса, креативных индустрий и технологических компаний.

На открытии форума было зачитано поздравительное письмо заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой.

Она отметила особую роль культуры в укреплении национальной идентичности, развитии креативной экономики и внедрении инновационных подходов в работу отрасли.

«Как отметил Глава государства, культура – это паспорт нации. Сегодня сфера культуры является не только хранителем духовных ценностей, но и становится движущей силой инноваций и креативных индустрий. Особое значение приобретает направленность программы форума на освоение цифровых технологий, инструментов искусственного интеллекта и современных методов управления – это важный шаг, продиктованный требованиями времени», – было отмечено в поздравлении.

В рамках открытия также выступили эксперты из Китая, Индии и Германии. Среди них – председатель Jinbang (Henan) Cultural Tourism Development Мисс Мин, основатель Story Arts Foundation Дипа Киран, а также международный продюсер и креативный лидер в сфере live entertainment Артем Бадалян. Спикеры поделились опытом реализации проектов, развития сторителлинга, ораторского мастерства и создания масштабных шоу.

Отметим, главная особенность форума – переход от традиционного формата обучения к практической работе над конкретными проектами.

Так, в первый день состоялась панельная сессия «Культура и бизнес: как создавать проекты, интересные партнерам и брендам». Помимо этого, проходят отдельные секции по библиотечному, архивному, музейному делу, культурно-досуговым, театральным и концертным организациям. Кроме того, для участников организованы мастер-классы по техническому обеспечению мероприятий, визуальным технологиям, сценографии и другим практическим направлениям.

Второй день будет посвящен практической работе: современным цифровым инструментам, фасилитационным сессиям и разработке инициатив для учреждений культуры.

В завершающий день команды представят свои проекты экспертам, после чего будут определены лучшие решения для дальнейшей реализации в регионах.