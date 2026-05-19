В Астане стартовал республиканский форум «Мәдениет және инновация»

Культура
Айман Аманжолова
корреспондент

Мероприятие приурочено ко Дню работников культуры и искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: t.me/madenietaqparat

В преддверии Дня работников культуры и искусства в Астане начал работу республиканский форум «Мәдениет және инновация», объединивший представителей учреждений культуры из всех регионов страны, международных экспертов, представителей бизнеса, креативных индустрий и технологических компаний.

На открытии форума было зачитано поздравительное письмо заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой.

Она отметила особую роль культуры в укреплении национальной идентичности, развитии креативной экономики и внедрении инновационных подходов в работу отрасли.

«Как отметил Глава государства, культура – это паспорт нации. Сегодня сфера культуры является не только хранителем духовных ценностей, но и становится движущей силой инноваций и креативных индустрий. Особое значение приобретает направленность программы форума на освоение цифровых технологий, инструментов искусственного интеллекта и современных методов управления – это важный шаг, продиктованный требованиями времени», – было отмечено в поздравлении.

В рамках открытия также выступили эксперты из Китая, Индии и Германии. Среди них – председатель Jinbang (Henan) Cultural Tourism Development Мисс Мин, основатель Story Arts Foundation Дипа Киран, а также международный продюсер и креативный лидер в сфере live entertainment Артем Бадалян. Спикеры поделились опытом реализации проектов, развития сторителлинга, ораторского мастерства и создания масштабных шоу.

Отметим, главная особенность форума – переход от традиционного формата обучения к практической работе над конкретными проектами.

Так, в первый день состоялась панельная сессия «Культура и бизнес: как создавать проекты, интересные партнерам и брендам». Помимо этого, проходят отдельные секции по библиотечному, архивному, музейному делу, культурно-досуговым, театральным и концертным организациям. Кроме того, для участников организованы мастер-классы по техническому обеспечению мероприятий, визуальным технологиям, сценографии и другим практическим направлениям.

Второй день будет посвящен практической работе: современным цифровым инструментам, фасилитационным сессиям и разработке инициатив для учреждений культуры.

В завершающий день команды представят свои проекты экспертам, после чего будут определены лучшие решения для дальнейшей реализации в регионах.

 

#культура #Астана #форум

Популярное

Все
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Достойный путь генерала Уразова
Казахи в древнем Египте? Да!
Не потерять туриста и доверие людей
Полиция не только бережет, но и спасает
Судьбоносное решение
Бизнес делает ставку на опыт
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
От E-Museum до «Халық әуені»
Школа Абая – территория смыслов
Инструмент структурного преобразования экономики
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 79-НП
Гуманистическое измерение права
Женщины-лидеры готовятся к выборам
От общей истории – к общему будущему
Указ Президента Республики Казахстан О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации
В центре реформ – человек
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан»
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Залог интеллектуальной нации
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В «Реале» задумались о продаже Мбаппе
Победителя пятого сезона премии Mecenat.kz наградили в Астане
Маркетплейсы обяжут продвигать товары с маркировкой «Сделано в Казахстане»
Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису
С пятью медалями завершил Казахстан Кубок Европы по дзюдо
«Властелин колец: Кольца Власти»: объявлена дата премьеры третьего сезона
Пять медалей завоевали казахстанские штангисты на юниорском ЧМ в Египте
Astana Team заняла первое место на международном турнире по хоккею с шайбой
ИИ в школах как новый этап модернизации
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан

Читайте также

В акции «Ночь музеев» приняли участие более 60 тысяч человек
Токаев вручил орден Qoja Ahmet Yasaui бывшему гендиректору …
Президент: Принцип «историю творят только сильные и пишут п…
Степная муза Низами: премьеру национальной оперы готовят в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]