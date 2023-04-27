Токаев: Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия

Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев высказался о причинах конфликтов и войн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: akorda.kz

«Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав.

Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи. Нам всем есть, что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени», – сказал президент Казахстана.

Токаев подчеркнул, что «мы – единый народ, и мы преодолеем все испытания». Глава государства отметил, что в каждом соотечественнике видит пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу.

«Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана!

Казахстан – это большая сплоченная нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Мы должны быть непоколебимы в приверженности своим фундаментальным ценностям.

Убежден, неуклонно следуя по пути построения сильного государства и справедливого общества для всех и каждого, мы превратим нашу страну в несокрушимый монолит свободы и независимости», – поделился Касым-Жомарт Токаев.