Токаев: Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия

Выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Касым-Жомарт Токаев высказался о причинах конфликтов и войн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
«Все конфликты и войны в мире происходят от национального высокомерия, нежелания и неумения видеть в представителе другого этноса, другой национальности близкого человека и друга. Истинный патриотизм ни в коем случае нельзя путать с национальным чванством. Поэтому мы продолжим развивать Ассамблею, совершенствовать методы работы, регулярно обновлять ее состав.
Мы – дети одной земли, сыновья и дочери одного народа! Нам всем хватит места на бескрайних просторах Великой степи. Нам всем есть, что беречь на этой священной земле, ради чего работать и жить. Будущее Казахстана, судьба наших детей, наследие наших предков – все в наших руках. И мы с гордо поднятой головой принимаем любые вызовы времени», – сказал президент Казахстана.
Токаев подчеркнул, что «мы – единый народ, и мы преодолеем все испытания». Глава государства отметил, что в каждом соотечественнике видит пример подлинного патриотизма, высокой гражданской ответственности, добросовестного отношения к делу.
«Именно эти качества являются залогом успешного построения Справедливого Казахстана!
Казахстан – это большая сплоченная нация, можно сказать, команда, в которой каждый этнос вносит свой бесценный вклад в укрепление дружбы, гармонии и согласия. Мы должны быть непоколебимы в приверженности своим фундаментальным ценностям.
Убежден, неуклонно следуя по пути построения сильного государства и справедливого общества для всех и каждого, мы превратим нашу страну в несокрушимый монолит свободы и независимости», – поделился Касым-Жомарт Токаев.