Токсичные водоросли заполонили крупнейшее пресноводное озеро Британии

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«Смертельные бактерии, появление которых вызвано выбросами сельскохозяйственных предприятий, покрыли озеро, которое обеспечивает 40% питьевой воды Северной Ирландии <…> и является крупнейшим пресноводным источником Великобритании», — говорится в сообщении телеканала Sky News.

Как утверждается, эти водоросли убивают рыбу, птиц и других животных. Причиной появления смертоносных цианобактерий в основном является избыток питательных веществ – нитратов и фосфатов из сельскохозяйственных отходов и сточных вод – а запах резкий и тошнотворный, передает телеканал.

«Я бы сказал, что в данный момент озеро находится в чрезвычайном положении, и мы в Северной Ирландии тоже находимся в связи с этим в чрезвычайном положении. <…> У нас нет министра окружающей среды, у нас нет никого, кто мог бы выйти и посмотреть, что происходит», — отметил специалист по охране береговой линии Лох-Ней Питер Харпер.