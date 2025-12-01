Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным министерства, на ветеринарном контрольном посту «Кордай», расположенном в Кордайском районе Жамбылской области, сотрудники территориальной инспекции КВКН МСХ РК выявили два факта незаконного перемещения продукции животного происхождения через государственную границу.

Первый случай связан с попыткой ввоза на территорию страны 1 000 кг мяса птицы (утиного мяса) из Кыргызской Республики. В ходе контроля грузового автотранспорта инспекторы установили отсутствие маркировки на продукции, несоответствие транспортного средства ветеринарно-санитарным требованиям, а также некорректные данные в сопроводительных ветеринарных документах.

По итогам проверки продукция была возвращена в пункт отправления, а водитель привлечен к административной ответственности.

Второй факт выявлен при осмотре ручной клади гражданина Кыргызской Республики. У него обнаружено 32 кг (162 банки) икры, перевозимой без сопроводительных ветеринарных документов. Вся продукция также была возвращена в страну отправления, а нарушитель привлечен к административной ответственности.