Топ-10 "песен о полете" составила Air Astana

Культура
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Ксения Воронина
Фото с сайта f.blick.ch
Авиакомпания Air Astana на основе отзывов пассажиров составила плейлист из композиций на тему полета, передает Kazpravda.kz.

"Мы провели опрос среди пользователей на наших страницах в Facebook, Instagram, VK, Twitter и Google+ о том, какая песня ассоциируется у них с полетами, и составили данный список на основе их комментариев", – пояснил координатор департамента по связям с общественностью АО Air Astana Тлек Абдрахимов.

Хит-парад ожидаемо возглавила аранжировка песни Асылбека Енсепова "Куралай", которая звучит в салоне самолетов авиакомпании.

Также в десятку вошли: песня Стинга Fields Of Gold, Porcelain от Moby, кюй "Ерке сылқым" в исполнении The Magic Of Nomads, группа "А-Студио" с "Улетаю", Home от Майкла Бубле, знаменитая Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры, "Мое сердце остановилось" группы "СПЛИН", Rocketeer от Far East Movement и Ryan Tedder.

Замкнула десятку "Стюардесса по имени Жанна" Владимира Преснякова.

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