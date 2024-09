Топ-10 "песен о полете" составила Air Astana

Фото с сайта f.blick.ch

Авиакомпания Air Astana на основе отзывов пассажиров составила плейлист из композиций на тему полета, передает Kazpravda.kz "Мы провели опрос среди пользователей на наших страницах в Facebook, Instagram, VK, Twitter и Google+ о том, какая песня ассоциируется у них с полетами, и составили данный список на основе их комментариев", – пояснил координатор департамента по связям с общественностью АО Air Astana Тлек Абдрахимов. Хит-парад ожидаемо возглавила аранжировка песни Асылбека Енсепова "Куралай", которая звучит в салоне самолетов авиакомпании.Также в десятку вошли: песня Стинга Fields Of Gold, Porcelain от Moby, кюй "Ерке сылқым" в исполнении The Magic Of Nomads, группа "А-Студио" с "Улетаю", Home от Майкла Бубле, знаменитая Fly Me To The Moon Фрэнка Синатры, "Мое сердце остановилось" группы "СПЛИН", Rocketeer от Far East Movement и Ryan Tedder.Замкнула десятку "Стюардесса по имени Жанна" Владимира Преснякова.