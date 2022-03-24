Казахские национальные игры были важной частью жизни степняков. Они не только развивали выносливость, логику, тренировали волю, выполняли функцию своеобразных тренажеров, но и служили средством коммуникации, передачи информации, содержали нужный воспитательный компонент.

В седле

Лошадь была верной спутницей казахов. Более того, среди всех домашних животных она занимала первое место. Согласно древней мифологии, покровителем лошадей является Камбар-ата.

Конь служил основным транс­портным средством, кобылицы были источником продовольствия – кумыса, мяса, а скакуны – гордостью джигита и показателем его достатка. Табунами также измеряли богатство.

Как известно, национальные игры бывают как для детей, так и для взрослых. И для взрослого населения игры в большинстве своем связаны с лошадьми: көкпар, аударыспақ, жамбы ату, байға, қыз қуу, күме алу, тымақ ұру. Все они являются весьма зрелищными.

Көкпар

Это одна из самых популярных игр, дошедшая до наших дней. Чтобы участвовать в ней, нужно не просто быть хорошим всадником, уверенно держаться в седле, но и обладать выносливостью. Выбивая друг у друга тушу козла, джигиты демонстрируют силу, умение сохранять равновесие в сложных условиях.

Аударыспақ

Основная цель конноспортивной игры – тренировка будущих воинов. Если коротко, то суть игры заключается в том, чтобы стащить противника с седла. Два джигита соревнуются в силе и умении держаться на коне. Стартуют примерно в метрах ­400–500 друг от друга. Успех зависит как от физической подготовки наездника, так и от выносливос­ти коня. Зрители поддерживают азарт соревнующихся выкриками и возгласами. Игра популярна по сей день, особенно в аулах.

Күме алу

Для күме алу нужны ловкость и меткость, а также выносливость. На полном скаку всадник собирает монеты, а в более древние времена – слитки, раскиданные по периметру поля. Останавливаться нельзя! Суть заключается именно в том, чтобы взять монету с земли не сбавляя шаг коня. Эта игра также направлена на тренировку определенных навыков, которые могут пригодиться на поле боя, в битвах.

Тымақ ұру

Умение ориентироваться в пространстве, навыки передвижения в особо сложных условиях – примерно так можно описать игру тымақ ұру. Ее название переводится как «сбивание шапки», то есть тымақа. На шест высотой 1–1,5 метра вешают головной мужской убор. Игроку показывают место, где шест и шапка, потом ему завязывают глаза, крутят вокруг своей оси и отпус­кают. Он должен с завязанными глазами сбить тымақ кнутом. Эта игра, помимо прочего, развивает интуицию и внутреннее чутье.

Қыз қуу

О сколько же мгновений чудных и надежд дарила эта игра молодым сердцам! Она широко известна в народе, отражена в художественных произведениях, картинах и гравюрах, сцены с қыз қуу эффектно входят в кинофильмы. Самый известный – культовая лента «Девушка и джигит».

Для игры нужна пара молодых людей. Как правило, на старте девушка стоит впереди джигита, на определенном расстоянии. Когда игра начинается, джигит должен догнать девушку. Наградой являются поцелуй и объятия. А если джигит не сумеет догнать девушку, то она скачет за ним и может отхлестать его камчой.

Байға

Байға делится на множество видов в зависимости от возраста коней, участвующих в забеге. Это тай-байға, қунан-байға, донен-байға и ат байға. Как правило, байға проводилась на больших тоях, призы зависели от достатка организатора. Владельцу скаковой лошади, забирающей призовые места, нередко завидовали, а бывало, даже мстили, не прощая удачливость.

Так, у акына и жыршы Акана-серы был скакун быстрее ветра по имени Кулагер. Весть о коне, у которого «были крылья», разнеслась далеко по степи. На всех скачках Кулагер приходил первым, доставляя владельцу радость. Акан-серы любил своего тулпара. Но завистливым глазом смотрели недоброжелатели на победы Кулагера. Подкараулив, они убили верного спутника и гордость Акана-серы.

Акын тяжело перенес утрату друга. Потрясенный подлостью Жусупа и его прихвостней, он написал стихотворение, посвященное верному коню:

Жел соқса қамыс басы майда

деймін,

Атыңды, ат айдаушы қайда

деймін.

Алдыңғы ат баран болмай,

қылаң болды,

Жығылмаса Құлагер

қайда деймін?!

Жамбы ату

По условиям этой интересной игры, существующей у многих тюркских народов, участник должен на скаку сбить приз, который устанавливали на определенной высоте. Мешок с призом подвешивали на веревке из конского волоса или на ремне. Побеждал тот, кто сумел сбить его с наимень­шим количеством попыток. Меткость и сила – основные критерии для победы.

В советские годы игра была предана забвению, как и многое, связанное с традициями. С обретением независимости она вновь начала набирать силу, увеличивая число любителей померяться силой и зоркостью. В 2014 году состоялись первые турниры по жамбы ату, позже создана целая федерация, проводились и меж­дународные турниры.

Тоғыз құмалақ

Здесь главное – интеллект и логика. Незатейливая на первый взгляд настольная игра на самом деле учит вести счет в уме, мыс­лить стратегически.

Играют в нее при помощи деревянной доски, в которой есть специальные выемки, каждая из девяти имеет свое название. Игрокам выдается одинаковое количество шариков. Совершая арифметические действия, они должны собрать как можно больше «отбитых» шариков. Основной цифрой в игре выступает «9», которая, как известно, является сакральной для тюрков.

Изначально в тоғыз құмалақ играли пастухи, выкапывая лунки прямо в земле. Позже игра перекочевала в дома и стала настольной. Она популярна по сей день, в стране проводятся турниры по тоғыз құмалақ. При кажущейся простоте игра по интеллектуальному накалу сравнима, например, с шахматами.

Асығың алшысынан түссін!

Так звучит одно из самых лучших пожеланий на казахском языке. В переводе это означает: «Пусть тебе сопутст­вует удача». А при чем тогда здесь асық? Дело в том, что в игре в альчики – асық самой выигрышной считается позиция, когда кость падает, вставая ребром. Хозяин асық, выпавшего алшын, то есть ребром, получает привилегию стрелять первым.

Асық – не просто часть кости барана, но и сакральный символ наследника. Казахи иносказательно называют мальчиков «асықшашар» – тот, кто раскидает асыки. А девочек «кестетігер» – та, что будет вышивать.

Взрослое поколение начинает собирать асыки задолго до появления внуков. Аксакал, имеющий сына, откладывает витиеватые косточки, предварительно очистив их от сухожилий, мяса. Аже шьет мешочек, куда их складывают. В народе верят, что асыки послужат свое­образной приманкой, и в доме обязательно родятся внуки, продолжатели рода.

Вспомнился случай из далекого детства. Неподалеку жила семья, в доме росли пять дочерей, сына не было. Старик – хотя какой же он старик? – ему было лет 50 примерно, занемог. Отлежав в больнице, но не пойдя на поправку, он вернулся домой. «Жаман ауру», – шептали в ауле. Так казахи называют онкозаболевания, веря, что если произнести его как есть, оно еще больше укоренится в доме и в жизни. Отец пяти дочерей уже ходил с трудом, когда заглянул к нам домой.

Он принес деду небольшой мешочек, полный асыков. Оказывается, он всю жизнь собирал их и собрал не меньше десяти кульков игровых косточек. Предчувствуя скорый уход, раздал их дочерям, а оставшееся принес нам, потому что в доме дедушки недостатка в асықшашар не было.

Долго играли теми альчиками наши мальчики, собирая их по углам. Каждый раз я вспоминала того мужчину. И только во взрос­лой жизни поняла, насколько ему, наверное, было непросто расставаться с мечтой о сыне, понимать, что чуда не случилось.

Ақ сүйек

Белая кость. Сколько же пар ты свела, сколько слышала слов признания в любви!

Для этой игры требуется лопаточная кость барана. Вычищенную лопатку каким-либо образом маркируют, наносят знак. Далее участники делятся на две команды, ведущий отходит как можно дальше и закидывает кость в неизвестном направлении. Игроки расходятся, чтобы найти ее. Вот здесь и начинается самое интересное.

Как известно, девушки до замужества у казахов не могли свободно встречаться с джигитами, как, например, сейчас. Чаще всего девушек сватали еще с колыбели. Поэтому любое неформальное общение с другими представителями мужского пола было сведено к минимуму.

В игре ақ сүйек, когда игроки разбредались в поисках кости, влюбленные, заранее сговорившись, шли вместе или в одну сторону. Так они получали возможность уединиться и поговорить. За игрой в ақ сүйек было решено немало судеб, рождены планы самых дерзких побегов в попытке противостоять обычаям и выйти замуж за любимого.

Алтыбақан

Это не просто качели, а нас­тоящий символ свободы духа степняка. Алтыбақан устанавливали, как правило, на тоях и торжествах. Это было отличное развлечение для молодежи, мес­то встречи, импровизаций, сос­тязаний.

Ветер в лицо, звучит домбра, а ты взмываешь вверх – и вся степь перед тобой. Нет никаких оков, стесняющих движения, ты молод и свободен. Алтыбақан любим и сейчас. Может быть, именно потому, что всем своим видом, открытый всем ветрам, он дарит невероятное чувство свободы.

…Это лишь небольшая часть национальных игр казахов. Чтобы рассказать обо всех, потребуется не одна газетная статья. Кочевой народ всегда жил в сос­тоянии готовности отразить нападение врагов. Поэтому детей сызмальства обучали военному делу, развивали сноровку, ловкость, зоркость, выносливость. И делали это подспудно, без криков, без насилия – через игру. Состязаясь, ребенок получал навыки, необходимые во взрос­лой жизни.