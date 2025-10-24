Торжественная церемония ко Дню Республики прошла в Сенате

Сегодня в Сенате Парламента состоялось торжественное собрание, приуроченное ко Дню Республики, в котором приняли участие депутаты Палаты, а также сотрудники аппарата, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Сенат

Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил символичность Дня Республики, который в этом году ознаменован 35-летием принятия Декларации о суверенитете страны – документа, открывшего путь к нашей священной Независимости и закрепившего важнейшие принципы государственного устройства

«В этом году исполняется 35 лет со дня принятия Декларации о государственном суверенитете, которая заложила политическую и правовую основу Независимости страны. Казахстан был объявлен унитарным государством с неделимой территорией. День Республики имеет огромное историческое значение для страны. Этот величественный праздник – олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности. Сегодня этот день наполнен новым содержанием, способствует укреплению национальной идентичности», – отметил Маулен Ашимбаев.

Подчеркивая важность качественной реализации реформ, обозначенных Главой государства в ежегодном Послании, спикер Сената акцентировал внимание коллег на задачах, вокруг которых должна быть выстроена работа сенаторов.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании определил стратегический курс развития Казахстана, уделив особое внимание продвижению цифровой повестки и внедрению искусственного интеллекта. Главная цель реформ Главы государства – повышение благосостояния граждан, улучшение качества их жизни и укрепление конкурентоспособности страны. Эти шаги являются логическим продолжением курса Президента по построению Справедливого и процветающего Казахстана. Сенаторы будут делать все необходимое для законодательного обеспечения реформ в нашей стране», – сказал Маулен Ашимбаев и поздравил коллег с предстоящим Днем Республики.

Вместе с тем, по поручению Главы государства спикер Палаты вручил государственные награды ряду сенаторов и сотрудников Аппарата. Согласно Указу Главы государства орденом «Парасат» награждены депутаты Суиндик Алдашев, Жанна Асанова и Алтынбек Нухулы. Орден «Құрмет» был вручен депутату Нурлану Бекенову и главному консультанту Аппарата Сената Серику Каражану, медаль «Ерен еңбегі үшін» – руководителям отделов Аппарата Сената Алмасу Даниярову и Елдосу Сайлаухану, заведующим секторами Аппарата Сената Зауре Уашовой и Раушан Базаровой. Вместе с тем, нескольким депутатам были вручены награды международных межпарламентских организаций.

