Торжество гражданственности

Политика
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Марат Башимов, депутат Мажилиса Парламента РК, доктор юридических наук, профессор

Референдум – это один из главных актов высшей юридической силы, который выражает добровольное волеизъявление граждан по важнейшим вопросам в жизни общества и государст­ва. Этот инструмент важен, поскольку реализует главные тезисы Президента о Справедливом Казахстане и справедливом обществе, показывает тесную связь между гражданами и государством. Эта связь выражается в том, что решение референдума всегда учитывается государственными институтами. Поэтому реализация принципа «слышащего государства» приобретает еще большую актуальность.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В день референдума уже с утра оживленно на участках: люди идут целыми семьями, голосуют, делают добровольный выбор. Это важный показатель повышения электоральной правовой культуры населения.

Если до этого референдумы проводились по вопросам внесения изменений в Конституцию, то это первый референдум, который предложил Глава государства по наиболее актуальному вопросу общества – строительству АЭС в Казахстане. Этот вопрос имеет разные аспекты, но Президент Касым-Жомарт Токаев решил, что он должен обсуждаться и решаться вместе с гражданами страны. То есть выражение воли народа стало первостепенным. Таков истинный смысл проведения подобных мероприятий в цивилизованных странах.

Я считаю, что нынешний референдум поднимет на уровень выше гражданское правосознание. Это торжество гражданственности и правовой культуры населения. Это не только реализация прав и обязанностей, но и ответственности каждого гражданина за свои решения. А еще на референдуме реализуется важный принцип законности и порядка, поскольку любое цивилизованное общество желает жить в безопасности и там, где торжествует закон.

#голосование #строительство #АЭС #референдум

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