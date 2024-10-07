Торжество гражданственности
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Марат Башимов, депутат Мажилиса Парламента РК, доктор юридических наук, профессор
Референдум – это один из главных актов высшей юридической силы, который выражает добровольное волеизъявление граждан по важнейшим вопросам в жизни общества и государства. Этот инструмент важен, поскольку реализует главные тезисы Президента о Справедливом Казахстане и справедливом обществе, показывает тесную связь между гражданами и государством. Эта связь выражается в том, что решение референдума всегда учитывается государственными институтами. Поэтому реализация принципа «слышащего государства» приобретает еще большую актуальность.