В день референдума уже с утра оживленно на участках: люди идут целыми семьями, голосуют, делают добровольный выбор. Это важный показатель повышения электоральной правовой культуры населения.

Если до этого референдумы проводились по вопросам внесения изменений в Конституцию, то это первый референдум, который предложил Глава государства по наиболее актуальному вопросу общества – строительству АЭС в Казахстане. Этот вопрос имеет разные аспекты, но Президент Касым-Жомарт Токаев решил, что он должен обсуждаться и решаться вместе с гражданами страны. То есть выражение воли народа стало первостепенным. Таков истинный смысл проведения подобных мероприятий в цивилизованных странах.

Я считаю, что нынешний референдум поднимет на уровень выше гражданское правосознание. Это торжество гражданственности и правовой культуры населения. Это не только реализация прав и обязанностей, но и ответственности каждого гражданина за свои решения. А еще на референдуме реализуется важный принцип законности и порядка, поскольку любое цивилизованное общество желает жить в безопасности и там, где торжествует закон.