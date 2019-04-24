​Тракторы рвутся в поле

Глава региона Ермек Маржикпаев обозначил ряд задач по увеличению производительности труда и роста экс­порта сельхозпродукции. В 2018 году свыше 81% валового сбора пшеницы соответствовали 3-му классу, что является лучшим показателем среди зерносеющих регионов страны. Благодаря высокому качеству зерно из Акмолинской области пользуется большим спросом как в республике, так и за рубежом.

Нынче яровой сев в регионе планируется провести на площади 4,7 млн га, в том числе зерновые будут размещены на 4,3 млн га. Площади масличных культур составят 247,7 тыс., картофеля и овощей – 17,4 тыс. и 3,9 тыс. соответственно.

По словам заместителя акима области Жомарта Нуркенова, аграрии обеспечены семенами сельскохозяйственных культур, 80% которых 1-го и 2-го классов. В предстоящей посевной будет задействовано более 15 тыс. тракторов и 16 тыс. зерновых сеялок, а также свыше 1,2 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов.

Из выделенных области 65 тыс. тонн гарантированного дизтоплива, согласно утвержденному графику, мартовские объемы оплачены и выбраны полностью. Заканчивается отгрузка апрельских объемов – более 20 тыс. тонн. Нынче государство выделяет на развитие сельского хозяйства региона в виде субсидий бюджетные средства в сумме 35,7 млрд тенге.

Более подробно с разъяснениями по технологии проведения весенне-полевых работ по каждой почвенно-климатической зоне на совещании выступили ученые и практики в сфере сельского хозяйства.

По итогам мероприятия аким области поручил до 10 мая обеспечить 100-процентную потребность в семенах всех хозсубъектов, продолжить работу по внедрению элементов точного земледелия не только в крупных сельхозформированиях, но и в крестьянско-фермерских хозяйствах области, а также своевременно освоить бюджетные средства, направленные на поддержку растениеводства.