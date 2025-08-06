Фото: instagram.com/whitehouse

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса своим вероятным преемником на предстоящих в ноябре 2028 года выборах главы государства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Думаю, вероятнее всего, справедливости ради следует сказать. Он вице-президент», - сказал Трамп, беседуя во вторник с журналистами в Белом доме.

Он отвечал на вопрос о том, является ли Вэнс его наиболее вероятным преемником и следующим лидером движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"). MAGA - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе в Соединенных Штатах.

При этом Трамп фактически дал понять, что видит в качестве напарника Вэнса на выборах, то есть претендента на пост вице-президента, Марко Рубио. Последний является госсекретарем - временно исполняющим обязанности помощника американского лидера по национальной безопасности.

«Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме», - заявил Трамп. «Я также думаю, что у нас есть некоторые невероятные люди, некоторые из находящихся на этой сцене», - отметил он, имея в виду участников церемонии подписания нового президентского указа о создании рабочей группы Белого дома по подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Среди участников мероприятия были, в частности, министры юстиции и внутренней безопасности США Пэм Бонди и Кристи Ноэм, а также несколько сотрудников аппарата Белого дома высокого ранга.

«Пока, разумеется, слишком рано говорить об этом. Но, безусловно, он [Вэнс] отлично работает, и, вероятно, он был бы в данное время фаворитом», - добавил Трамп.

Конституция США запрещает избрание одного и того же человека на пост главы государства более двух раз. Трамп уже занимал должность президента США в 2017-2021 годах. Однако он неоднократно говорил на публике, что не исключает возможности баллотироваться при определенных условиях на пост главы государства и в третий раз. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон, являющийся однопартийцем Трампа, подчеркивал весной 2025 года, что такое развитие событий потребовало бы внесения изменений в основной закон страны.