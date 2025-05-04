Трамп опубликовал свою фотографию в образе папы римского

В мире
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Некоторым католикам это не понравилось, передает Kazpravda.kz

Фото: X/White House

Некоторые католики раскритиковали президента США Дональда Трампа за пост в его социальной сети Truth Social, где глава Белого дома предстает в образе папы римского, сообщает ВВС.

Трамп опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом снимок в субботу, этот пост был также размещен в официальном аккаунте Белого дома в Х и других соцсетях.

На снимке Трамп изображен в белой сутане и митре, с большим крестом и поднятым указательным пальцем.

Пост был размещен в момент, когда католики по всему миру скорбят по умершему папе Франциску и готовятся к выборам следующего понтифика.

До этого Трамп уже шутил по этому поводу и сказал журналистам, что «сам хотел бы стать папой римским».

На публикацию Трампа отреагировала Католическая конференция Нью-Йорка, в которую входят епископы этого штата.

«В этой фотографии нет ничего смешного, господин президент, — сказано в заявлении организации. — Мы только что похоронили нашего любимого папу Франциска, и кардиналы вскоре начнут торжественный конклав, чтобы избрать нового наследника Святого Петра. Не надо над нами издеваться».

Бывший премьер-министр Италии и лидер левой Социал-демократической партии Маттео Ренци также раскритиковал пост Трампа.

«Это изображение оскорбляет чувства верующих, наносит оскорбление институциям и показывает, что лидеру мира правых политиков нравится паясничать», — написал Ренци на итальянском языке в сети Х.

Под постами Трампа в соцсетях разгорелась ожесточенная дискуссия. Многие пользователи сочли изображение оскорбительным, но некоторым из них шутка понравилась.

К спорам также присоединился вице-президент США Джей Ди Вэнс (который сам является католиком). В ответ на вопрос журналиста Билла Кристола о том, как он относится к «неуважению и издевательству над Святым Отцом», Вэнс написал:

«Как правило, я не возражаю против тех, кто шутит. Но я против тех, кто начинает дурацкие войны, убивающие тысячи моих соотечественников».

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни отказался ответить на вопрос о посте Трампа, когда его спросили об этом во время пресс-конференции в субботу.

Конклав по выборам нового понтифика должен начаться в Ватикане в среду, 7 мая.

Однако Белый дом отверг утверждения, что президент издевался над институтом главы Католической церкви.

«Президент Трамп летал в Италию, чтобы отдать дань уважения папе Франциску и посетить его похороны. Он всегда был преданным сторонником католиков и религиозных свобод», — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Трамп — не первый американский президент, который шутит по поводу католической веры.

Год назад начался скандал, когда тогдашний глава Белого дома Джо Байден (по вероисповеданию католик) перекрестилcя во время выступления с активистками движения за право женщин на аборты в городе Тампа (штат Флорида).

#США #фото #папа Римский #Дональд Трамп

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