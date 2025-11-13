Трамп подписал закон о прекращении рекордного по продолжительности шатдауна

США
Документ, помимо выделения финансирования на работу правительства до конца января, предусматривает ассигнования на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства, ведомства по делам ветеранов и реализацию программ по строительству в военных целях

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По словам Трампа, с момента подписания им документа "федеральное правительство возвращается к нормальной работе". При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов, "более миллиона госслужащих" оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты по программе обеспечения продовольствием.

Ранее законопроект одобрил Конгресс. Документ, помимо выделения финансирования на работу правительства до конца января, предусматривает ассигнования на весь 2026 финансовый год на работу Министерства сельского хозяйства США, ведомства по делам ветеранов, а также на реализацию американских программ по строительству в военных целях. Он также предусматривает отмену некоторых решений вашингтонской администрации по увольнению госслужащих и проведение до середины декабря голосования по мерам, касающимся медицинского страхования.

Трамп убежден, что во избежание повторения шатдауна в будущем законодателям следует избавиться от так называемого филибастера (флибустьерства) - практики затягивания рассмотрения и принятия законопроектов, которой, по его словам, придерживаются его политические оппоненты.

"Я хочу призвать положить конец филибастеру, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Если бы филибастеру положили конец, этого бы не было, - сказал Трамп. - Мы не можем допустить повторения такой ситуации, мы должны иметь возможность принимать отличные законопроекты. Поэтому я говорю: положите конец филибастеру".

Ранее в интервью телеканалу Fox News американский лидер сообщил, что его однопартийцы - республиканцы в Конгрессе разрабатывают законопроект, который позволит впредь не приостанавливать работу федерального правительства.

