Трамп поручил обнародовать файлы об НЛО

США
110
Айман Аманжолова
корреспондент

Он так же добавил, что намерен дать указание Пентагону и другим соответствующим департаментам и агентствам начать процесс выявления и обнародования файлов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Президент США Дональд Трамп 19 февраля поручил обнародовать правительственные файлы об инопланетянах, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Я поручил <...> опубликовать файлы, связанные с внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами, а также любой другой информацией, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Экс-президент США Барак Обама 14 февраля заявил, что инопланетяне реальны, но лично он с ними не сталкивался. В беседе с блогером Брайаном Коэном бывший американский лидер опроверг теории заговора и подчеркнул, что на территории «зоны 51» нет никаких тайных лабораторий, чтобы содержать внеземных существ.

 

#США #Трамп #НЛО

