Состояние президента США Дональда Трампа с сентября сократилось на $1,1 млрд и составляет $6,2 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Как сообщает журнал Forbes, снижение произошло из-за падения стоимости акций технологической компании Trump Media & Technology Group (TMTG). 21 ноября цена акций упала до $10,18, что близко к историческому минимуму, отмечают аналитики.

В сентябре издание сообщало, что состояние Трампа достигло $7,3 млрд, и он расположился на 201-м месте списка богатейших людей мира, поднявшись на 118 позиций по сравнению с 2024 г. Рост был обусловлен инвестициями семьи Трампа в криптовалютные проекты.

В июне TMTG подала заявку на запуск биржевого фонда Truth Social Bitcoin and Ethereum ETF. Сообщалось, что фонд будет инвестировать напрямую в криптовалюту. Три четверти портфеля будет занимать биткойн, четверть - эфир (ether). В конце мая TMTG сообщала, что привлечет около $2,5 млрд для покупки биткойнов.