Травмы не характерны для падений – адвокат назвала причину смерти Салтанат Нукеновой

Фото: пресс-служба Верховного суда

Судмедэксперты пришли к выводу, что девушка не могла умереть из-за удара во время падения. В ходе выступления адвокат упомянула о телесных повреждениях, которые гражданская жена Куандыка Бишимбаева получила в день смерти.

«Смерть Нукеновой наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Это обусловило нарушение и прекращение функции центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что стало непосредственной причиной наступления смерти. Судя по выраженности трупных явлений, давность наступления смерти составила меньше суток на момент проведения экспертизы, которая проводилась 10 ноября с 9 до 12 часов», – говорит она.

По ее словам, при судебно-медицинской экспертизе трупа Нукеновой были обнаружены внутричерепные повреждения в виде кровоизлияния под оболочки мозга, которые могли образоваться от ударного воздействия тупыми твердыми предметами. Морфологические признаки падения или наличия противоудара не обнаружены.

«В данном случае черепно-мозговая травма сформировалась от неоднократных воздействий, преимущественно в передне-боковых направлениях. Каждое следующее воздействие усугубляло действие предыдущее. Травма головы оценена как единое многокомпонентное повреждение, представляющее собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности жизни», – добавила Жанна Уразбахова.

Также в суде заявили, что при химико-токсикологическом исследовании у погибшей был обнаружен этиловый спирт в незначительном количестве.

Напомним, вчера присяжным показали видео с камеры видеонаблюдения. Ранее Бишимбаев рассказал присяжным, каким образом избил жену в ресторане в ночь смерти и зачем после этого звонил ясновидящей. По его словам, Салтанат Нукенова после пощечин ударилась лицом об унитаз.