Трехлетний ребенок умер на свадьбе в ВКО

Свадьба в селе Коктал закончилась трагедией. Трехлетний ребенок проглотил орех и скончался, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.
По информации ведомства, по факту смерти ребенка 2018 года рождения в селе Коктал Урджарским районным отделом полиции начато досудебное расследование. По уголовному делу назначены судебные экспертизы.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела. Иные сведения, в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежат разглашению», – сообщили в ДП ВКО.