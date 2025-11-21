Тренинг для региональных журналистов состоялся в Шымкенте

Масс-медиа
22

Мероприятие проведено в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры и информации РК и АО «Kcell», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: gov.kz

В городе Шымкент состоялся тренинг для журналистов Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областей и города Шымкент, направленный на внедрение современных цифровых технологий и развитие профессиональных компетенций представителей региональных средств массовой информации.

Программа тренинга была ориентирована на практическое внедрение инструментов искусственного интеллекта в редакционных процессах. Участники освоили методы интеграции ИИ в работу редакций, а также изучили подходы к подготовке материалов для мультимедийных форматах и для социальных сетей.

В ходе тренинга эксперты АО «Kcell» и компании Ericsson представили актуальные тенденции развития телекоммуникационного сектора, его ключевую роль в цифровой трансформации страны и влияние на экономический рост.

В практической части участники протестировали современные инструменты искусственного интеллекта и освоили механизмы адаптации медиаконтента для различных платформ и целевых аудиторий.

#Шымкент #тренинг #журналистика

