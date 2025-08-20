Третье место в мире

Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Шымкентские школьники среди лучших в Dobot

скриншот с видео otyrar.kz

С 8 по 12 августа в Пекине прошел международный чемпионат по робототехнике среди подростков, собравший более 10 тыс. участников из разных стран. В престижных соревнованиях приняли участие школьники в возрасте от 10 до 16 лет, которым предстояло проявить скорость, ловкость и точность в командной игре Dobot – технологической дисциплине, стремительно набирающей популярность во всем мире.

Казахстан на турнире достойно представили юные робототехники из Шымкента. Одна из команд мегаполиса – Yassi – завое­вала третье место, сумев выделиться на фоне тысяч конкурентов.

В состав команды вошел восьмиклассник Талгат Есенгельды, для которого участие в этом международном турнире стало дебютом. По его словам, момент объявления результатов оказался по-настоящему волнующим:

– Когда начали называть команды, занявшие третье место, сначала сказали просто «Казахстан», не упомянув название Yassi. Мы с удивлением увидели, что под именем страны указана именно наша команда! Потом нас вызвали на сцену, вручили медали, сделали фото и видео. Это было невероятно!

Подготовка к чемпионату заняла около двух месяцев, однако, как отмечает наставник команды Ердос Абдикаримов, за это время школьники продемонстрировали не только технические знания, но и настоя­щий боевой дух:

– Как наставник, я хотел показать, что наши подростки увлечены наукой и технологиями, что они могут быть конкурентоспособными на мировой арене. Было нелегко, ведь участвовали сильные команды из Китая, стран СНГ и других государств. Но я объяснил детям, что не нужно бояться. Мы сравнили себя с охотником: у охотника одна цель – вернуться с добычей. У детей тоже была такая цель – и они ее добились.

Шымкент на соревнованиях представляли три команды. Помимо бронзы, казахстанские школьники получили специальные награды в номинациях «Основные ценности» и «Инженерное мастерство».

Игра Dobot уже около десяти лет активно развивается в мире, а в Казахстане интерес к ней начал расти лишь недавно. Несмотря на это, участие шымкентских школьников стало наглядным примером того, что казахстанские дети способны не только догонять, но и уверенно опережать своих зарубежных сверстников на международной научно-технической арене.

