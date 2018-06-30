Третий пол официально признан в Австрии

В мире
Конституционный суд Австрии решил, что власти должны позволять людям обозначать себя в официальных документах в трех вариантах, не только как мужчину или женщину, передает MIGnews.ru.
По информации The Associated Press, конституционный суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, который безуспешно пытался изменить пол в документах на "интерсекс", "открытый" или другое аналогичное слово.
Австрийский конституционный суд опирался на восьмую статью европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на "индивидуальную сексуальную идентичность" и защищает людей с альтернативной сексуальной идентичностью.
Как именно должен именоваться третий пол, пока официально не утверждено.
Проблемой третьего пола первой в Европе озаботилась Германия. В этой стране уже разрешено регистрировать неопределенный пол новорожденных.
Интерсексуальность – различные комбинации мужских и женских половых признаков, встречающиеся как у людей, так и животных. Интерсекс-люди обладают половыми характеристиками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в традиционную бинарную систему. По оценкам экспертов ООН, в мире рождается от 0,05 до 1,7 процента интерсекс-людей.
По информации The Associated Press, конституционный суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, который безуспешно пытался изменить пол в документах на "интерсекс", "открытый" или другое аналогичное слово.
Австрийский конституционный суд опирался на восьмую статью европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на "индивидуальную сексуальную идентичность" и защищает людей с альтернативной сексуальной идентичностью.
Как именно должен именоваться третий пол, пока официально не утверждено.
Проблемой третьего пола первой в Европе озаботилась Германия. В этой стране уже разрешено регистрировать неопределенный пол новорожденных.
Интерсексуальность – различные комбинации мужских и женских половых признаков, встречающиеся как у людей, так и животных. Интерсекс-люди обладают половыми характеристиками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в традиционную бинарную систему. По оценкам экспертов ООН, в мире рождается от 0,05 до 1,7 процента интерсекс-людей.