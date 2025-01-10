Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья

Образование
14
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Комфортная школа на 300 мест, построенная в ауле Жанарык, – первая в Жанакорганском районе.

фото акимата области

Поздравить сельских школьников с радостным событием в село прибыл министр просвещения Гани Бейсембаев. Он отметил, что в рамках иниции­рованного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым национального проекта «Комфортная школа» благоприятные условия для обучения и всестороннего развития детей создаются во всех уголках Казахстана.

– На основе ряда реализованных проектов образования сегодня мы по показателю Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA наблюдаем существенное снижение разницы между сельскими и городскими школами, – сообщил министр. – Поддержка сельской молодежи и создание всех условий для ее развития – основная задача Министерства просвещения. Кроме того, в сфере образования реализуются проекты, нацеленные и на поддержку учителей в их профессиональном развитии и повышении квалификации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие сенаторы Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов и мажилисмены Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев и Мурат Абенов.

Поздравляя земляков со знаменательным событием, глава региона Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что сегодня жители области в полной мере ощущают плоды проектов, реализуемых при поддержке Главы государства и Правительства.

– В прошлом году объем финансирования образования региона достиг 264 миллиардов тенге. На эти средства в облас­ти построены шесть школ и пять дополнительных корпусов-пристроек к школам. А в рамках национального проекта планируется построить 21 школу, из них 13 – в сельской местности. Новая школа оснащена всем необходимым современным инвентарем и оборудованием. Главная цель нацпроекта «Комфортная школа» – создание равных условий для детей на селе и в городе, – подчеркнул он.

Еще одна комфортная школа на 300 мест сдана в эксплуатацию в городе Аральске. На ее строительство при прямом финансировании из республиканского бюджета и координации акционерного общества «Сам­рук-Казына» было выделено 2 млрд 608 млн тенге.

Как отметил на презентации аким области Нурлыбек Налибаев, новое учебное заведение снизит нагрузку и в разы улучшит образовательные условия для учеников двух аральских школ – № 62 и 220, в которых до сегодняшнего дня обучались более 2 600 детей.

Объект возвела компания ТОО «Бақ-Береке 2030». Особое внимание уделено комфорту – все специальные классы, учебные кабинеты, лаборатории, два спортивных и хореографический залы оснащены современным оборудованием. Для развития творческих и спортивных навыков начали работу различные кружки и секции. На территории школы оборудованы четыре спортивные площадки, теннисный корт и игровые зоны для детей.

Народные избранники встретились и обменялись мнениями с учителями и обсудили актуальные вопросы образования.

#Образование #школа #Комфортная школа

Популярное

Все
На языке текста и рисунка
Не нужен им берег турецкий
Школы, больницы, ТЭЦ
Двенадцать лучших картин
Сезон измученных людей
День ратификаций
Огненный «закройщик» по металлу
Белые халаты – вечные солдаты
Поручения и исполнение
Прерванный полет
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Около 100 машин попали в массовое ДТП на трассе под Астаной
Престижное признание получил Казахстан от CNN Travel
Трассу Астана-Щучинск открыли в связи с улучшением погоды
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Первый чемпионат профмастерства тюркоязычных стран пройдет …
Новый стандарт питания для школьников разработали в Казахст…
44 гранта на обучение предоставят вузы Китая
Договоры с частными школами теперь есть на портале госзакуп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]