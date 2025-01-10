Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья

Поздравить сельских школьников с радостным событием в село прибыл министр просвещения Гани Бейсембаев. Он отметил, что в рамках иниции­рованного Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым национального проекта «Комфортная школа» благоприятные условия для обучения и всестороннего развития детей создаются во всех уголках Казахстана.

– На основе ряда реализованных проектов образования сегодня мы по показателю Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA наблюдаем существенное снижение разницы между сельскими и городскими школами, – сообщил министр. – Поддержка сельской молодежи и создание всех условий для ее развития – основная задача Министерства просвещения. Кроме того, в сфере образования реализуются проекты, нацеленные и на поддержку учителей в их профессиональном развитии и повышении квалификации.

В торжественной церемонии открытия приняли участие сенаторы Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов и мажилисмены Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев и Мурат Абенов.

Поздравляя земляков со знаменательным событием, глава региона Нурлыбек Налибаев подчеркнул, что сегодня жители области в полной мере ощущают плоды проектов, реализуемых при поддержке Главы государства и Правительства.

– В прошлом году объем финансирования образования региона достиг 264 миллиардов тенге. На эти средства в облас­ти построены шесть школ и пять дополнительных корпусов-пристроек к школам. А в рамках национального проекта планируется построить 21 школу, из них 13 – в сельской местности. Новая школа оснащена всем необходимым современным инвентарем и оборудованием. Главная цель нацпроекта «Комфортная школа» – создание равных условий для детей на селе и в городе, – подчеркнул он.

Еще одна комфортная школа на 300 мест сдана в эксплуатацию в городе Аральске. На ее строительство при прямом финансировании из республиканского бюджета и координации акционерного общества «Сам­рук-Казына» было выделено 2 млрд 608 млн тенге.

Как отметил на презентации аким области Нурлыбек Налибаев, новое учебное заведение снизит нагрузку и в разы улучшит образовательные условия для учеников двух аральских школ – № 62 и 220, в которых до сегодняшнего дня обучались более 2 600 детей.

Объект возвела компания ТОО «Бақ-Береке 2030». Особое внимание уделено комфорту – все специальные классы, учебные кабинеты, лаборатории, два спортивных и хореографический залы оснащены современным оборудованием. Для развития творческих и спортивных навыков начали работу различные кружки и секции. На территории школы оборудованы четыре спортивные площадки, теннисный корт и игровые зоны для детей.

Народные избранники встретились и обменялись мнениями с учителями и обсудили актуальные вопросы образования.