Три миллиона голов скота внесли в электронную базу в области Жетысу

Сельское хозяйство
22
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Об этом корреспонденту газеты «Казахстанская правда» сообщили в областном управлении ветеринарии

Фото автора

В регионе активно ведется работа по обеспечению здоровья и благополучия сельскохозяйственных животных благодаря внедрению современных ветеринарных технологий и систем.

«На сегодня в электронную базу внесены данные о 3 миллионах голов скота, что позволяет отслеживать состояние здоровья животных и оперативно реагировать на любые изменения эпизоотической ситуации», - рассказали в вышеупомянутом управлении.

С начала года в регионе проведено более 7,8 миллиона профилактических вакцинаций скота от 14 особо опасных заболеваний.

«Специалисты также провели более 1,3 миллиона исследований крови для ранней диагностики возможных заболеваний. Благодаря этому, охват вакцинацией по ключевым инфекциям, таким как сибирская язва, пастереллез, оспа, бруцеллез, узелковый дерматит и другие, достиг 100%. Важно отметить, что с начала года в регионе не зафиксировано ни одного очага особо опасных заболеваний, что свидетельствует об эффективности применяемых мер» - констатируют чиновники.

Для развития ветеринарии в регионе в период с 2023 по 2025 годы из областного бюджета выделено 1,95 миллиарда тенге. Эти средства направлены на строительство 72 современных ветеринарных пунктов, закупку специализированной техники, современного оборудования и планшетов.

«В области Жетысу активно используются мобильные технологии. Владельцы животных могут зарегистрировать скот и обновлять данные через мобильное приложение «TortTulik». Для ветеринаров внедрена система «Vet-Mobile», которая позволяет им оперативно получать и передавать информацию о состоянии здоровья животных» - говорится в сообщении.

По состоянию на август в единой базе сельхозживотных зарегистрировано 3,4 миллиона голов скота.

#Жетысу #скот #перепись

