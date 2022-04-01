По факту гибели троих детей из одной семьи в Костанайской области возбуждено уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

«Возбуждено уголовное дело по статье 292 часть 3 УК РК «За нарушение требований пожарной безопасности, лицом ответственным за их соблюдение, причинившее смерть двух и более человек», — сообщил старший дознаватель по особо-важным делам ДЧС Костанайской области Игорь Вальтер.

Напомним, 31 марта, в поселке Амангельды Костанайской области области произошел пожар в двухквартирном жилом доме по улице Ермагамбетова, погибли трое детей из одной семьи.

По данным ДЧС региона, в доме проживала многодетная семья из шести человек, родители 1983 и 1994 г.р., а также четверо малолетних детей, старшему сыну 8 лет.