Трое детей погибли при пожаре в СКО

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В СКО на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и троих детей, сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным ДЧС региона, ночью 23 января на пульт 112 поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ступинка района Шал акына.

«По прибытии спасателей дом уже был полностью охвачен огнём, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Во время тушения на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливаются», – рассказали огнеборцы.

Незамедлительно прибывшие спасатели локализовали пожар. Силами и средствами ДЧС СКО и пожарным постом пожар полностью ликвидирован на площади 104 кв.м.

Сообщается, что в доме проживал отец с пятью детьми.

С родными и близкими погибших работают психологи. На месте также работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Причины пожара устанавливаются, добавили в ДЧС.