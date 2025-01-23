Трое детей погибли при пожаре в СКО

Пожары
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Причины возникшего пожара неизвестны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В СКО на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и троих детей, сообщили в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

По данным ДЧС региона, ночью 23 января на пульт 112 поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Ступинка района Шал акына.

«По прибытии спасателей дом уже был полностью охвачен огнём, в результате чего произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия. Во время тушения на месте пожара обнаружили тела двух взрослых и троих детей, их личности устанавливаются», – рассказали огнеборцы.

Незамедлительно прибывшие спасатели локализовали пожар. Силами и средствами ДЧС СКО и пожарным постом пожар полностью ликвидирован на площади 104 кв.м. 

Сообщается, что в доме проживал отец с пятью детьми. 

С родными и близкими погибших работают психологи. На месте также работают дознаватели и исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС. Причины пожара устанавливаются, добавили в ДЧС.

#дети #СКО #дом #пожар

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