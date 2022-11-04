Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина

В одном из многоэтажных домов города Петропавловска оборвался трос лифта, погиб мужчина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

4 ноября в управление полиции Петропавловска поступило сообщение о том, что в 9-этажном доме по улице Жумабаева при капитальном ремонте лифта оборвался трос.

В результате в шахту с высоты 8-го этажа сорвался 39-летний мужчина, выполнявший ремонтные работы. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда».

На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативной группы УП Петропавловска.